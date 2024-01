Würzburg und Unrath trennen sich

Die Würzburger Kickers haben den Vertrag mit Aron Unrath aufgelöst. Der 20-jährige Abwehrspieler wechselte 2022 aus der U 19 des Karlsruher SC an den Main und kam für Würzburg auf insgesamt nur vier Regionalliga-Einsätze. Zwischenzeitlich war Unrath in die Oberliga zum FC Nöttingen ausgeliehen worden. Sportdirektor Sebastian Neumann sagt in einer Meldung zum Abschied: "Aron hat sich in den letzten anderthalb Jahren sehr professionell verhalten und im Training sowie in den kurzen Einsätzen einen guten Eindruck hinterlassen. Aufgrund der starken Konkurrenz hat er nicht die Einsatzminuten bekommen, die er sich erhofft hatte."