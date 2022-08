Würzburg und Aubstadt schlagen spät zu - Haching dreht Rückstand

Englische Woche in der Regionalliga Bayern: Haching gelang am Dienstag gegen Heimstetten der vierte Streich. Pipinsried feierte im Gegensatz zu Buchbach und Illertissen, die sich im direkten Duell auf keinen Sieger einigen konnten, den ersten Saisonsieg. Aubstadt und Würzburg jubelten jeweils spät, während Jabiri für drei weitere Schweinfurter Zähler gegen noch immer punktlose Augsburger sorgte.

Die SpVgg Unterhaching hat ihre Tabellenführung im Heimspiel gegen den SV Heimstetten verteidigt. Leicht hatte es die Mannschaft von Sandro Wagner allerdings nicht. Begünstigt durch einen missglückten Rückpass, den Riglewski aufnahm und mühelos einschob, ging Heimstetten früh in Führung (10.). Die Antwort der Gastgeber ließ aber nicht lange warten. Mashigo verwertete eine schöne Kombination über drei Stationen zum Ausgleich (21.). Haching blieb optisch überlegen, Heimstetten erwischte die SpVgg aber wieder kalt. Über links landete der Ball bei Awata, der aus 21 Metern nicht lange fackelte und die Kugel direkt zum Pausenstand versenkte (32.). Haching kam gewillt aus der Kabine, Heimstetten versteckte sich aber nicht und hatte zunächst die besseren Offensivaktionen. Dennoch traf die Wagner-Elf. Mashigo - diesmal als Vorarbeiter - tankte sich auf der Außenbahn durch und fand in der Mitte Fetsch, der nur noch den Schlappen hinhielt (67.). Beide Teams spielten auf Sieg. Das bessere Ende verbuchte die Heimelf, die nach Eckball-Durcheinander durch Stiefler den vierten Sieg perfekt machte (80.) - Endstand 3:2.

Ein 3:2-Erfolg war es auch für den SV Wacker Burghausen, der nach 3:0-Führung zur Pause beim SV Viktoria Aschaffenburg noch einmal ins Schwitzen kam. Ein Borger-Eigentor im Anschluss an eine Ecke brachte Wacker schon früh in die Spur (4.). In der 12. Minute legte Moser von außerhalb des Strafraums das 2:0 für die Gäste nach. Bosnjak besorgte in bester Stürmermanier nach einer halben Stunde sogar das 3:0 (33.). Noch vor der Pause erwies Miftaraj seiner Mannschaft aber einen Bärendienst, als er nach einer Unsportlichkeit mit der Ampelkarte vom Feld flog (45.). Mit nur noch zehn Spielern auf dem Feld erlitt das dominante Spiel der Gäste nach der Pause einen Bruch und die Viktoria blies zur Aufholjagd. Innerhalb von sieben Minuten verkürzten die Platzherren durch Laverty (56.) und Paraschiv (63.) auf 2:3. Allerdings verpuffte der Schwung der Anfangsminuten bei Aschaffenburg und Burghausen verteidigte den zweiten Sieg ins Ziel.

Aubstadt und Würzburg jubeln spät

Die SpVgg Ansbach empfing am Dienstagabend den TSV Aubstadt. Nach kurzer Abtastphase entwickelte sich eine muntere Partie, in der die Mittelfranken nach einer Viertelstunde zunächst die Spielkontrolle übernahmen und sich dem ersten Treffer näherten. In der 20. Minute schließlich klingelte es im Gästetor. Aubstadt bekam auf der linken Abwehrseite keinen Zugriff, die Kugel landete bei Landshuter, der den Querpass mühelos verwandelte. Allerdings verpassten die Platzherren nachzulegen. In der Schlussphase des ersten Durchgangs erwischte Aubstadt den Aufsteiger kalt und Endres sorgte mit einem Schuss aus spitzem Winkel für den Ausgleich (38.). Die Unterfranken erarbeiteten sich nach dem 1:1 ein Chancenplus, allerdings schlugen sie zunächst kein Kapital daraus. Als alles schon auf ein Remis hindeutete, gelang Bieber in der Nachspielzeit doch noch der Lucky-Punch für die Gäste.

Nach den beiden ernüchternden Auftritten zu Saisonbeginn fuhren die Würzburger Kickers beim VfB Eichstätt den zweiten Sieg in Folge ein. Allerdings hatte der Drittliga-Absteiger trotz viel Ballbesitz seine Probleme. Zwar waren die Gäste mit Anpfiff das tonangebende Team im Liqui-Moly-Stadion. Während Müller zunächst mit dem Kopf noch knapp daneben zielte, machte es Junge-Abiol nur Sekunden später besser. Ein Kurzweg-Zuspiel von links drückte der Angreifer zur Führung über die Linie (16.). Danach verloren die Unterfranken allerdings etwas den Faden. Prompt fiel der Ausgleich, nachdem Müller gegen Pirner im Strafraum zu spät kam. Den fälligen Elfmeter drosch Graßl ins linke Eck (31.). Es dauerte, bis Würzburg diesen Makel korrigieren konnte. In der 57. Minute war es aber nach einem Eckball so weit, den Kurzweg knapp über die Torlinie köpfte. Die Würzburger Freude hielt aber auch diesmal nur kurz. Sechs Minuten später glich Kügel nämlich aus der Drehung erneut aus (63.). Die Gäste hatten aber in Person des eingewechselten Franjics, der in der Schlussphase nach einer Ecke den Ball in den Winkel schlenzte (82.), noch einen Pfeil im Köcher.

Pipinsried: Erste Punkte dank Leistungssteigerung

Weiterhin auf ihren ersten Sieg müssen der TSV Buchbach und der FV Illertissen warten. Auch im direkten Duell gab es keine drei Punkte. Sassmann brachte dabei die Gastgeber im ersten Durchgang mit einer klasse Einzelaktion in Führung (28.), der FVI konnte mithilfe eines Elfmeter - TSV-Keeper Steer foulte Pöschl - aber in der Schlussphase noch ausgleichen (Teranuma, 81.).

Der FC Pipinsried dagegen feierte am Dienstag gegen die SpVgg Hankofen-Hailing die ersten Punkte der Saison. Die Partie war im ersten Durchgang alles andere als ein Leckerbissen. Beide Teams taten sich schwer, Chancen zu kreieren. Erst vor der Pause wurde es vor den Toren gefährlich. Eher durch Zufall kam Ketzer zunächst zum Abschluss, Thiel verhinderte aber den Einschlag. Mit dem Pausenpfiff hatte dann auch Pipinsried eine dicke Möglichkeit, jedoch blieb auch hier Torhüter Maier gegen Jike Sieger. Das änderte sich nach wenigen Sekunden im zweiten Durchgang. Diesmal versuchte Jike sein Glück aus der zweiten Reihe und Maier war machtlos (51.). Der Gastgeber bestimmte nun das Spiel und legte durch einen Yilmaz-Freistoß aus 25 Metern nach (62.). Die "Dorfbuam" aus Hankofen-Hailing steckten zwar nicht auf, mussten kurz vor Schluss aber sogar noch den dritten Gegentreffer durch den eingewechselten Seo schlucken (87.).

Dasselbe Ergebnis stand nach Abpfiff auch in Nürnberg, wo die Clubamateure den TSV Rain/Lech zu Gast hatten. Mit einem Doppelschlag stellte die Zweitliga-Reserve im ersten Durchgang die Weichen. Kayo drückte zunächst im Fallen eine Flanke von rechts zur Führung über die Linie (19.), ehe fünf Minuten später Nischalke den Ball gegen mehrere Gegenspieler behauptete und ins rechte Eck einschob. Nach der Pause sorgte erneut Kayo mit einem Rechtsschuss für den Endstand (50.).

Die Null stand hinten auch beim 1. FC Schweinfurt. Bei den Unterfranken war die Bundesliga-Reserve des FC Augsburg zu Gast, die sich über weite Strecken offensiv erneut harmlos präsentierte und weiterhin auf die ersten Zähler warten muss. Bei den Gastgebern traf Jabiri doppelt - einmal sehenswert mit dem Kopf (28.) und einmal nach toller Vorarbeit von Böhnlein (58.).

Zu den anderen Regionalligen West

Südwest

Nord

Nordost

Spitzenspiel in Vilzing

Das Highlight des 4. Spieltages geht am dann am Mittwoch in Vilzing über die Bühne. Zum Spitzenspiel empfängt die nach drei Auftaktsiegen noch punktverlustfreie DJK Vilzing den FC Bayern München II zum Spitzenspiel. Für Vilzings Top-Torjäger Andreas Jünger, der zuletzt in sechs Tagen stolze zehn Treffer erzielte, kommt der Erfolg nicht ganz unerwartet und deshalb warnt er die Konkurrenz: "Wir wissen, was wir können. Jeder soll wissen, dass wir unangenehm zu spielen sind, das wollen wir in jedem Spiel zeigen. Die Gegner werden vor uns Respekt haben, den haben wir uns erarbeitet." Doch auch die Bayern haben sich von der überraschenden Pleite bei Aufsteiger Ansbach rehabilitiert und mit einem 3:2-Sieg gegen Türkgücü München wieder zurück in die Spur gefunden.

Apropos Türkgücü. Die Mannschaft von Alper Kayabunar hätte nach dem packenden Stadtderby gegen die kleinen Bayern mit der U 23 der SpVgg Greuther Fürth eigentlich die nächste Profi-Reserve vor der Brust gehabt. Die Partie wurde kurzerhand jedoch auf den 20. September verlegt.