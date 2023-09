Würzburg übernimmt mit Kantersieg die Spitze - Kleine Bayern schlagen Schweinfurt

Vier Begegnungen rundeten am Samstag den 10. Spieltag in der Regionalliga Bayern ab. Im Fokus stand dabei das Rennen um die Tabellenspitze. So siegte die DJK Vilzing mit Mühe in Ansbach, souveräner machten es der TSV Aubstadt und vor allem die Würzburger Kickers, die sich Rang eins schnappten. Saisonsieg Nummer drei holte die U 23 der Münchner Bayern. Bereits am Freitag entschied Fürth das kleine Frankenderby für sich.

Ansbach kann sich nicht belohnen

Der Samstag war wieder mal ein Jubeltag für die DJK Vilzing: Bei der SpVgg Ansbach gewannen die Oberpfälzer mit 3:1 - die Tabellenführung ist aufgrund der Würzburger Kantersieges dennoch vorerst Geschichte. Ansbach startete engagiert und mit einem Abseitstreffer, auf der Gegenseite stach Vilzing dann gnadenlos zu: Nach einer Kombination wurde Kordick im Strafraum bedient und setzte das 1:0 ins lange Eck (15.). Die DJK agierte nun weiter im Vorwärtsgang, Chancen hatten auf beiden Seiten aber Seltenheitswert. Das 2:0, das Kordick noch vor der Pause für die Gäste nachlegte, fiel per Handelfmeter (43.). Doch den Ansbachern war nach der Pause anzumerken, dass sie sich noch lange nicht geschlagen geben wollten: Von Beginn an drückten sie auf den Anschluss, der Seefried im Nachschuss dann tatsächlich auch gelang - 1:2 (53.). Nun war die Heimelf endgültig angefixt: Seefried verpasste mit seinem Pfostentreffer den schnellen Ausgleich, auch in Folge schmiss die SpVgg den Turbo an; Vilzing schwamm gehörig, Keeper Putz hielt aber die Führung fest. Und als dann die Kräfte der Heimelf zunehmend schwanden, sorgte die im zweiten Durchgang offensiv eigentlich harmlose DJK für die endgültige Entscheidung: Nach einem Konter war Kauschinger mit dem 3:1 zur Stelle (86.).

Aubstadt dreht frühen Rückstand

Gut erholt von der jüngsten Liga-Niederlage zeigte sich der TSV Aubstadt mit einem 3:1-Erfolg über den FC Memmingen. Dabei schockten die Gäste Aubstadt schon mit ihrer ersten Torannäherung: Ein Angriff rollte über links, Stroh-Engel wurde bedient und hatte in der Box keine Mühe mit dem 1:0 (13.). Wenig später versemmelte Fidalgo das fast sichere 2:0. Der TSV hingegen wurde zunächst bei seinen Abschlüssen aus guter Position von einsatzfreudigen Memmingern geblockt, drehte dann in der Schlussphase des ersten Durchgangs die Partie binnen weniger Minuten: Erst ließ ein Geschenk von FCM-Keeper Werdich, der einen Ball direkt auf den Fuß von Dellinger klärte, das 1:1 ins leere Tor rollen (36.), dann veredelte Pitter einen Angriff über rechts flach zum durchaus auch verdienten 2:1 (40.). Nach Wiederanpfiff war der Favorit dann endgültig schnell auf Kurs: Nickel verpasste noch das 3:1, das ihm wenig später vom Punkt dann doch gelang (58.). Auch in Folge spielte nur Aubstadt und brachte den Sieg so sicher nach Hause.

Die Bayern überzeugen in Schweinfurt

Mit einem 4:1-Erfolg sorgen die Bayern Amateure dafür, dass der 1. FC Schweinfurt vorerst den Kontakt zur Spitzengruppe verliert. Es war ein von Beginn an offensiv geführtes Duell mit Torchancen auf beiden Seiten. Als die Schweinfurter besser aufkamen, stachen die Gäste nach einer Ecke: Berisha bekam zu viel Platz und köpfte aus rund fünf Metern zum 1:0 ein (23.). Doch die Schnüdel hatten die schnelle Antwort parat: Hänschke zog an Bayern-Keeper Hülsmann vorbei, nahm den Kopf hoch und bediente Jabiri, der das 1:1 in die Maschen setzte (33.). Wenig später verhinderte FCS-Keeper Wenzel einen erneuten Rückstand, als er einen Schuss von Kern gerade noch an die Latte lenkte - und auch Dell'Erba traf für die U 23 nur Aluminium. Endgültig drin im Schweinfurter Tor war der Ball dann kurz vor der Pause, als Copado im Strafraum gefoult wurde und Kern vom Punkt das 2:1 besorgte (40.). Weil es auf der Gegenseite keinen Strafstoß gab und Istrefi noch eine Großchance neben den Pfosten setzte, blieb es zur Pause eines unterhaltsamen Spiels bei der Bayern-Führung. In Durchgang zwei verteidigten die Gäste die knappe Führung konzentriert, um kurz vor dem Ende in einer Schweinfurter Druckphase per Doppelschlag den Sieg perfekt zu machen: Berisha und Copado sorgten jeweils nach blitzsauber zu Ende gespielten Kontern für zwei weitere Treffer (79./83.).

Würzburg übernimmt die Spitze

Am Samstagabend waren noch Eintracht Bamberg und die Würzburger Kickers gefordert. Mit 5:1 gewannen die Unterfranken einen starken Auftritt. Es war ein wilder Start beider Teams: Der Würzburger Franjic setzte Karimani in Szene, der auf 1:0 für die Gäste stellte (3.). Doch die Antwort folgte auf dem Fuße: Hack versuchte es vom Strafraum - 1:1 (9.). Doch die Schlagzahl der Kickers blieb hoch: Nach zwölf Minuten gab es Strafstoß, den Sané zum 2:1 für Würzburg in die Maschen setzte. Und dann stand es auch schon 3:1: Ecke Franjic, Kopfball Wegmann, der Favorit war klar auf Kurs (20.). Und blieb dominant: Bamberg hatte Glück, dass Kaiser bei seinem Pfostentreffer nicht noch erhöhte. Bis zur Pause beruhigte sich das Geschehen etwas. Nach Wiederanpfiff waren die Kickers weiter das klar druckvollere Team, ließen keine Zweifel mehr am siebten Dreier der Saison aufkommen. Sané legte nach einer Ecke aus dem Gewühl noch das 4:1 nach (77.), der eingewechselte Moll setzte aus der Distanz das 5:1 in die Maschen (84.) - und sorgte mit diesem Treffer dafür, dass sich die Kickers aufgrund des besseren Torverhältnisses neuer Tabellenführer nennen dürfen.

Kleeblatt feiert Derbysieg

Nahezu parallel zum 271. Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga standen sich auch deren Reserveteams am Freitagabend in der Regionalliga gegenüber - mit dem besseren Ende für Grün-Weiß. Das kleine Kleeblatt feierte einen knappen, unterm Strich aber durchaus verdienten 2:0-Erfolg. Die Elf von Petr Ruman war vor allem im ersten Durchgang die aktivere Mannschaft und nagelte den Rivalen immer wieder in dessen eigener Hälfte fest. Nürnberg agierte über weite Strecken zu ideenlos, kam offensiv nur selten zur Entfaltung und hatte in der 20. Minute Glück, als ein Freistoß von Adlung nur an den Querbalken klatschte. Quasi aus dem Nichts bot sich den Gästen dann aber die Riesenchance auf die Führung. Schiedsrichter Dotzel hatte in der 32. Minute auf den Punkt gezeigt - Elfmeter für den Club. Keeper Gkoumas erahnte jedoch die Ecke und fischte die Kugel aus dem rechten Eck. Noch bitterer wurde es für Nürnberg nur wenige Minuten später, als Huhnholz ein Abwehrversuch völlig misslang und letztlich im eigenen Tor landete. Gästetrainer Andreas Wolf hatte in der Halbzeitansprache offenbar deutliche Worte gewählt, agierte seine Mannschaft nun etwas mutiger mit dem Ball. Wirklich zwingend wurde es jedoch weiterhin nicht, was wohl auch daran lag, dass die Hausherren in der Defensive höchst diszipliniert agierten. Eines Derbys angemessen kochten in der Schlussphase noch einmal die Gemüter hoch, die Partie wurde rassiger. Nürnberg warf alles nach vorne und kassierte in der 95. Minute den Knockout. Der wenige Minuten zuvor eingewechselte Beusch erhöhte auf 2:0 und tütete damit den Derbysieg ein.

Türkgücü siegt weiter

Eine lange offene Partie, die letztlich doch noch deutlich endete. Türkgücü München ließ sich auch in Burghausen nicht von der Erfolgswelle stoßen und feierte dank eines 3:0-Erfolges gegen Wacker Burghausen den vierten Sieg in Serie. Zu Gast bei der kriselnden Sigurdsson-Elf, die mit Schwierigkeiten in dieser Saison zu kämpfen hat, hatte Türkgücü ein dickes Brett zu bohren. In einer über weite Strecken sehr zähen Partie mit wenigen spielerischen Höhepunkten, dauerte es lange bis die optisch dennoch überlegenen Gäste auf die Siegerstraße abbogen. Nach einer ganzen Weile ohne nennenswerte Torraumszenen tauchte in der 74. Minute auf einmal Tosun völlig frei am Elfmeterpunkt auf und brachte seine Farben in Front. Tosun war es dann auch, der den über die gesamte Spieldauer hinweg völlig harmlosen Hausherren dann endgültig den Garaus machte. Der Kapitän fasste sich aus der zweiten Reihe ein Herz und jagte die Kugel in die Maschen - ein sehenswerter Treffer. Im Schlussakkord schraubte Türkgücü das Ergebnis weiter in die Höhe. Quasi mit der letzten Aktion des Spiels verwandelte Hingerl einen Foulelfmeter zum 3:0-Endstand.

Bayreuth müht sich beim Schlusslicht

Die SpVgg Bayreuth hatte am Freitagabend eine richtig harte Nuss zu knacken. Zu Gast beim Tabellenschlusslicht TSV Buchbach feierte die Mintal-Elf einen glücklichen 1:0-Erfolg und distanziert sich damit erst einmal von der Gefahrenzone. In der ersten Hälfte lieferten sich beide Teams auf schmierigem Untergrund einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Kapital schlugen daraus aber lediglich die Gäste. In der 26. Minute bekam Pirner nach einer Seitenverlagerung zu viel Platz und erzielte aus spitzem Winkel das 1:0 für Bayreuth. Buchbach steckte jedoch nicht zurück und suchte nach einer Antwort. Kurz vor Pause schienen sie diese gefunden zu haben. Nachdem sich Gäste-Keeper Petzold bei einem vermeintlich harmlosen Schuss komplett verschätzt hatte, prallte die Kugel aber nur gegen den Pfosten. Nach der Pause schwächte sich Buchbach selbst. Aktivposten Steer flog mit der Ampelkarte vom Platz. Als dann wenig später auch noch Heiland die ganz große Chance auf den Ausgleich vom Punkt liegen ließ, deutete sich an, in welche Richtung das Pendel an diesem Abend ausschlagen würde. Bayreuth schaukelte den knappen Vorsprung schließlich über die Zeit.

Illertissen zeigt eine Reaktion

Gut erholt von der 1:4-Pleite gegen Aufsteiger Schalding-Heining unter der Woche zeigte sich derweil der FV Illertissen. Gegen die Bundesliga-Reserve des FC Augsburg feierte die Mannschaft von Holger Bachthaler einen 3:1-Erflog und somit den fünften Sieg im sechsten Spiel. Nach einem verhaltenen Beginn beider Teams entwickelte sich in der Folge eine Partie auf Augenhöhe, in der Illertissen aufgrund der besseren Chancenausbeute zur Pause nicht unverdient in Führung lag. Auf Helmers Führungstreffer (23.) fand Augsburg in Person von Ehrlich zwar noch die postwendende Antwort (26.), in der Defensive zeigte sich die Strobl-Elf aber immer wieder schläfrig und kassierte nur zwei Minuten später den nächsten Rückschlag. Jeck stellte auf 2:1. Nach der Pause feilte der FCA am Ausgleich, Illertissens Bollwerk hielt jedoch stand. In der 70. Minute war der Deckel dann schließlich drauf. Pöschl vollendete einen Angriff zum 3:1, der den Gästen in der Folge den Stecker zog.

SVA verdirbt Schalding die perfekte Woche

Der SV Schalding-Heining hat die perfekte Woche verpasst. Nach den deutlichen Siegen gegen Ansbach (5:0) und Illertissen (4:1) setzte es für den Aufsteiger in Aschaffenburg eine knappe 0:1-Niederlage. In einer offenen Partie machten schließlich Nuancen den Unterschied. Prinzipiell zeigten beide Teams einen engagierten Auftritt, der mit einer Punkteteilung letztlich wohl am gerechtesten abgerundet worden wäre. Aschaffenburg zeigte sich in der entscheidenden Phase aber eiskalt und erzielte in der 29. Minute den einzigen Treffer des Abends. Pieper legte den Ball von der rechten Grundlinie ins Zentrum zurück, wo Klement sträflich frei gelassen wurde und zum 1:0 vollendete.