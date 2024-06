Würzburg trauert - und muss offene Fragen beantworten

Nach dem bitteren K.o. im Elfmeterschießen bleiben die Würzburger Kickers Regionalligist. Nun müssen zeitnah die Weichen gestellt werden.

Das müssen die Verantwortlichen, Trainer und Spieler bei den Würzburger Kickers nun erst einmal verdauen. Trotz einer über weiten Strecke herausragend guten Saison hat es nicht zum so sehnlichst erwünschten und in vielerlei Hinsicht auch bitter nötigen Aufstieg in die 3. Liga gereicht. Platz eins in der Regionalliga Bayern mit 82 Punkten und 13 Zählern Vorsprung auf Platz zwei war am Ende nicht genug. Die insgesamt vierte Pflichtspiel-Niederlage im 42. Pflichtspiel war am Ende eine zu viel.

"Ich muss das jetzt erst einmal sacken lassen, dann werden wir schauen, wie es weitergeht", sagte der enttäuschte Trainer Marco Wildersinn nach der dramatischen Niederlage im Elfmeterschießen am Sonntag. Sein im Winter verlängerter Vertrag wäre nur im Fall eines Aufstiegs gültig gewesen.

Friedsam und Friedsam haben verlängert

Dass mit Torhüter Vincent Friedsam und Kapitän Peter Kurzweg zwei Säulen der aktuellen Mannschaft noch vor den Aufstiegsspielen ihre Verträge ligaunabhängig verlängert haben, gibt schon einmal die Richtung vor. Auch in der kommenden Saison werden also Profis im Kickers-Trikot spielen. Das macht aber nur Sinn, wenn die Meisterschaft klipp und klar ausgerufen wird. Schließlich steigt der bayerische Viertliga-Champion in einem Jahr direkt auf. Wenn es die Kickers ernst meinen, müssen schnell die Weichen gestellt werden.

In Hannover war für die Unterfranken so einiges zusammengekommen. Nachdem sich Routinier Daniel Hägele in der ersten Hälfte an der Hüfte verletzt hatte, mussten mit Mittelfeldspieler Tim Kraus und Flügelspieler Peter Kurzweg zwei ungelernte Kräfte die Innenverteidigung bilden. Stammkraft Marius Wegmann saß zwar auf der Bank, war nach Rückenbeschwerden aber, wie Wildersinn erklärte, "höchstens für zehn Minuten fit". Letztlich war es im Elfmeterschießen Saliou Sané, der mit dem entscheidenden Versuch an 96-Keeper Leo Weikauf scheiterte. "Er hat der Mannschaft in dieser Saison sehr viel gegeben. Mir tut es extrem leid für ihn", so Wildersinn.