Würzburg stolpert über Underdog Hankofen - Schweinfurt startet souverän

Der 1. Spieltag in der Regionalliga Bayern fand am Freitagabend mit drei Partien seine Fortsetzung: Dabei erlebten zwei Mitfavoriten ganz unterschiedliche Gemütslagen.

Am Freitagabend starteten zwei Mitfavoriten in die Liga: Die Würzburger Kickers, in der vorletzten Spielzeit noch Zweitligist, bekamen es dabei auf eigenem Rasen mit Überraschungs-Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing zu tun. Die Favoritenrolle war also klar verteilt - und auch auf dem Platz zeigten sich zunächst entsprechende Kräfteverhältnisse. Nach einer überlegen geführten ersten Hälfte ohne Tore gingen die Würzburger in Durchgang zwei durch Junge-Abiol, der einen Querpass von Kurzweg nur mehr über die Linie drücken musste, verdient mit 1:0 in Führung. So überraschend wie sehenswert fiel dann aber der Ausgleich: Lermer jagte den Ball aus der Distanz zum 1:1 in die Maschen. In den Folgeminuten verteidigten die "Dorfbuam" der SpVgg den einen Zähler aufopferungsvoll; Würzburg drückte, konnte sich aber nicht mehr entscheidend in Szene setzen.

Mit dem 1. FC Schweinfurt 05 konnte hingegen ein weiteres hoch gehandeltes Team einen erfolgreichen Auftakt verbuchen. Mit 3:0 gewannen die "Schnüdel" bei Underdog TSV Rain/Lech, für den es wohl erneut nur um den Klassenerhalt gehen wird. Es war ein verdienter Erfolg der Gäste, Böhnlein per Flachschuss und Moll mit einem abgefälschten Ball sorgten in den Schlussminuten von Durchgang eins für die 2:0-Pausenführung der Schweinfurter. Nach Wiederanpfiff machte Jabiri per Kopfball den Deckel endgültig drauf. Rain hielt zwar über 90 Minuten kämpferisch gut dagegen, erspielte sich aber kaum Torchancen.

Das dritte Freitagsspiel, FV Illertissen gegen Viktoria Aschaffenburg, endete mit einem 2:1-Sieg der Viktoria. Die Gäste aus Aschaffenburg stellten dabei in einer starken Anfangsphase die Weichen, trafen durch Baier (per Strafstoß) und Desch per Doppelschlag binnen zwei Minuten. Illertissen gelang kurz vor der Halbzeit nur mehr der Anschluss durch Luibrand. In Durchgang zwei dieser unterhaltsamen wie offenen Partie fielen dann aber keine Treffer mehr.

Hobsch trifft weiter: Haching gewinnt Auftakt in Buchbach

Bereits am Donnerstagabend setzte sich mit der SpVgg Unterhaching im Auftaktspiel ein weiterer Mitfavorit verdientermaßen mit 3:1 beim TSV Buchbach durch. Die Mannschaft von Sandro Wagner war dabei von Beginn an tonangebend und baute das Ergebnis kontinuierlich aus. Ehlich brachte die Hachinger zunächst in Durchgang eins in Führung. Nach der Pause erhöhte Viertliga-Top-Torjäger Hobsch erneut nach Maier-Vorlage. Buchbach bäumte sich anschließend kurz auf, ließ aber teils sehr gute Möglichkeiten aus. Das bestrafte der eingewechselte Fetsch mit dem 3:0. In den Schlussminuten wurde die SpVgg dann etwas fahrlässig. Ammari nutzte das zum 1:3-Ehrentreffer und Endstand.

Am Samstag geht es dann mit fünf Partien weiter: Aufsteiger SpVgg Ansbach startet sein "Abenteuer Regionalliga" bei Wacker Burghausen, die DJK Vilzing reist zum ersten Auftritt in der neuen Liga zur Zweitvertretung des FC Augsburg. Die kleinen Bayern, von der Konkurrenz natürlich ebenfalls zum Mitfavoriten erkoren, müssen zum VfB Eichstätt, der kleine Club derweil zum TSV Aubstadt. Mit Spannung erwartet wird am selben Tag auch der erste Auftritt des neuformierten Absteigers Türkgücü München, für den es zum SV Heimstetten geht. Im einzigen Sonntagsspiel empfängt zum Spieltags-Abschluss die U 23 der SpVgg Greuther Fürth den FC Pipinsried.