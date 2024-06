Würzburg: Routinier Hägele verlängert

Daniel Hägele, aktuell der Spieler mit den meisten Einsätzen für die Rothosen, hat seinen Vertrag in Würzburg verlängert. Der 35-jährige Abwehrspieler ist seit der Saison 18/19 beim FWK und sammelte in dieser Zeit insgesamt 194 Einsätze in der 2. Bundesliga, 3. Liga und Regionalliga Bayern. Mit seiner langjährigen Erfahrung soll er der Mannschaft beim Ziel, den Aufstieg in die 3. Liga zu erreichen, weiterhelfen: "Die Stadt, die Mannschaft und natürlich der Verein bedeuten mir sehr viel, und ich bin fest entschlossen, meinen Teil zum Erfolg beizutragen", so Hägele. "Seine Vertragsverlängerung ist ein starkes Zeichen für unsere Ambitionen", ergänzt Sportdirektor Sebastian Neumann.