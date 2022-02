Würzburg reagiert im Abstiegskampf: Groselle und Callison kommen

s.Oliver Würzburg hat auf die anhaltende sportliche Krise reagiert: Das BBL-Schlusslicht begrüßt zwei Neuzugänge im Aufgebot.

Neu am Main: Geoffrey Groselle, hier noch für Bologna gegen Brescias Michael Cobbins (re.). NurPhoto via Getty Images

Nach der 15. Niederlage im 19. Spiel - einem 103:113 in Hamburg - und dem Absturz auf den letzten Platz haben die Würzburger reagiert und mit Center Geoffrey Groselle (29) und Aufbauspieler Charles Callison (26) zwei US-Amerikaner für den Rest der Saison unter Vertrag genommen. 2,13-Meter-Mann Groselle, Absolvent der Creighton University, spielte bereits von 2016 bis 2018 für Braunschweig und Bremerhaven in der BBL und wechselt von Fortitudo Bologna aus Italiens Oberhaus nach Unterfranken. Am Sonntag spielte der Center noch gegen Brindisi mit und kam auf sieben Punkte und sechs Rebounds. Am Dienstag wird er in Würzburg erwartet, offen ist noch, ob er am Mittwoch gegen die Telekom Baskets Bonn mitspielen kann.

Groselle war MVP in Polen

"Wir sind schon länger an ihm dran und freuen uns, dass es mit seiner Verpflichtung jetzt endlich geklappt hat. Er ist ein erfahrener Big Man, der uns mit Sicherheit helfen wird", sagt Kresimir Loncar, Manager Sport und Scouting der Würzburger, über Groselle, der in der vergangenen Saison in Diensten von Zielona Gora noch MVP in Polen war. "Er ist genau der Typ eines großen Spielers, den wir in unserer Mannschaft brauchen", so Loncar weiter.

Der zweite Neue, Washington-State-Absolvent Callison, hat in der laufenden Saison 28 Partien für BC Odessa in der ukrainischen Superliga bestritten und dabei im Schnitt 16,8 Punkte und 4,6 Assists aufgelegt. "Auch er passt als Guard sehr gut in unser Anforderungsprofil. Er findet seine Mitspieler, kann aber auch Abschlüsse für sich selbst kreieren", sagte Loncar.