Würzburg reagiert auf Talfahrt und entlässt Trainer Wucherer

Basketball-Bundesligist s.oliver Würzburg hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich von Trainer Denis Wucherer getrennt.

Das gab der Tabellenvorletzte am Montagabend bekannt. Wucherer (48), Vize-Europameister von 2005, hatte Würzburg seit 2018 betreut. Das Training der Mannschaft übernehmen zunächst Co-Trainer Steven Key und Sport-Manager Kresimir Loncar.

Wer die Verantwortung am Samstag (20.30 Uhr) im Bundesligaspiel gegen die Hamburg Towers trägt, steht noch nicht fest. Der Verein teilte mit, "bereits mit mehreren Kandidaten in Kontakt" zu stehen.

In den letzten Wochen konnten wir leider keine Entwicklung in eine positive Richtung mehr erkennen. Geschäftsführer Steffen Liebler

"Uns von Denis zu trennen, war alles andere als eine leichte Entscheidung, die wir nach intensiven Gesprächen und reiflicher Überlegung getroffen haben", sagte Geschäftsführer Steffen Liebler: "In unserer aktuellen sportlichen Situation sehen wir aber keine andere Möglichkeit, als zu handeln und dem Team neue Impulse zu geben. In den letzten Wochen konnten wir leider keine Entwicklung in eine positive Richtung mehr erkennen."