Würzburg patzt, Bayern siegt - Wilde Schlussphase in Nürnberg

Ostermontag, Spieltag 31 in der Regionalliga Bayern: Die Würzburger Kickers konnten auch gegen den FV Illertissen nicht gewinnen und liefern Primus SpVgg Unterhaching, der am Abend zum FC Pipinsried reist, die nächste Steilvorlage. Drei Punkte holte einmal mehr der FC Bayern II, beim kleinen Club hingegen stand gegen Schweinfurt eine Niederlage auf der Tafel. Intensiv war auch das Kellerduell bei der SpVgg Hankofen-Hailing.

Ein Gruß an den verletzten Kollegen: Die Bayern schickten mit dem 3:1-Sieg auch Wünsche an Gabriel Marusic, der mit einem Kreuzbandriss lange ausfällt. IMAGO/Ulrich Wagner

Eichstätt siegt gegen dezimierte Aschaffenburger

Im Duell mit Viktoria Aschaffenburg ging es für die Eichstätter um weitere Punkte fürs Nervenkostüm, am Ende entfernten sie sich mit einem 2:1-Sieg weiter von der Roten Zone. Die Gäste führten dabei noch mit der ersten Chance, Meyer war nach einer verlängerten Ecke am zweiten Pfosten mit dem 1:0 zur Stelle (2.). Doch die Antwort kam prompt: Der VfB drückte, Goalgetter Eberle erzielte per Abstauber das 1:1 (12.). Und der nächste Rückschlag für die Aschaffenburger folgte auf dem Fuß: Nach grobem Foulspiel sah Dähn nach einer halben Stunde glatt Rot. Trotz Chancen der Heimelf blieb es zur Pause bei einem durchaus unterhaltsamen Remis. Nach Wiederanpfiff drückte Eichstätt weiter auf die 2:1-Führung, die Golla schließlich per Kopf auch gelang (62.). Die Gäste waren da allerdings bereits mit zwei Mann weniger, Desch hatte die Ampelkarte gesehen (54.). In dieser Überzahl hatte die Heimelf keine Mühe, die drei Zähler unter Dach und Fach zu bringen.

Ansbach mit nächsten Schritt zum Klassenerhalt

Das Aufsteigerduell, gleichzeitig eines zweier Teams, die sich ihre gute Lage im Abstiegskampf erhalten wollten, endete mit einem 2:0-Sieg für die Ansbacher. Vilzing startete engagiert, es traf aber zunächst die Heimelf: Landshuter stand im Rückraum frei und stellte auf 1:0 (10.). Die Ansbacher behaupteten in Folge aus einer stabilen Defensive heraus die Führung, dann aber hatte Jünger zweimal den Ausgleich auf dem Fuß, der bis zur Pause aber nicht mehr fiel. Und auch nach Wiederanpfiff nicht: Es blieb zwar ein enges, munteres Spiel, doch Ansbach hielt dabei weiter die Null. Kurz vor Ende verpasste Herzner mit seinem Pfostentreffer noch die Entscheidung. Die tütete erst Karakas mit seinem Kontertor zum 2:0 weit in der Nachspielzeit ein (90.+5).

Rain taumelt dem Abstieg entgegen

Dem TSV Rain/Lech schwimmen die Felle davon, das 0:3 gegen Türkgücü München war Niederlage Nummer fünf in Folge. Türkgücü ging Mitte der ersten Hälfte in Führung, als Hingerl aus der Distanz das 1:0 gelang (20.). Auch in Folge dominierten die Gäste und erhöhten folgerichtig durch Woudstra, der, schön freigespielt, keine Mühe mit dem 2:0 hatte (37.). In Durchgang zwei machten die Münchner dann schnell den Deckel auf die Partie: Tosun, der jüngst seinen Vertrag verlängert hatte, stach aus kurzer Distanz mit dem 3:0 (61.). Überflüssigerweise leistete sich auf Seiten der Gäste noch Crnicki eine Tätlichkeit und flog kurz vor Schluss mit Rot vom Platz.

Die Bayern siegen weiter

Die formstarken Bayern empfingen Burghausen zu einem Duell aus dem oberen Tabellendrittel und holten auch in diesem Spiel mit einem 3:1-Erfolg die zu vergebenden Punkte. Von Beginn an dominierten die Bayern dabei, führten durch Ibrahimovic auch schnell: Nach einem Doppelpass spitzelte dieser das 1:0 über die Linie (18.). Burghausen kam dann zwar besser ins Spiel, hatte aber Glück, bei Kabadayis Pfostentreffer nicht mit einem höheren Rückstand in die Kabine gehen zu müssen. Die Gäste hatten sich in selbiger etwas vorgenommen, starteten gut in Halbzeit zwei und glichen aus: Bachschmid kam über rechts und wählte den direkten Abschluss - 1:1 (63.). Doch die Bayern haben bekanntlich einen treffsicheren Mittelstürmer in ihren Reihen: Ranos war es dann auch, der sich eines Freistoßes kurz vor dem Strafraum annahm und auf 2:1 stellte (78.). Kurz vor Ende stand Segbé richtig und sorgte für das 3:1 (86.).

Heimstetten düpiert Fürth

Für den SV Heimstetten scheint der Abstieg besiegelt, anders als für die Fürther Reserve, die nach drei Siegen in Folge zuletzt wieder Oberwasser hatte. Durch die 0:2-Niederlage des Zweitliga-Nachwuchses wachsen die Sorgen aber wieder an. Nach der ersten Hälfte führte der Gast etwas schmeichelhaft: Tunc erzielte nach einem dicken Schnitzer in der Fürther Hintermannschaft das 1:0 (25.). Die Fürther drückten in Folge zwar auf den Ausgleich, der bis zur Pause aber nicht mehr fiel. In Durchgang zwei dann kamen die Gäste besser auf, Müller sorgte nach einer Ecke per Kopf für das 2:0 des Schlusslichts (70.). Dabei blieb es. Neue Hoffnung keimt beim SVH bei einem 14-Punkte-Rückstand auf die Relegationsplätze damit aber kaum auf.

Aubstadt holt Last-Minute-Punkt

Auch der TSV Aubstadt und der FC Augsburg II können sich noch nicht zurücklehnen, im direkten Duell nun gab es beim 1:1 keinen Sieger. Es war in Durchgang eins ein durchwachsenes Duell ohne Tore, die Heimelf hatte aber das Chancenplus. In Durchgang zwei kamen die Gäste besser ins Spiel und gingen in Front, als Ivanovic aus der Drehung das 1:0 erzielte (54.). In den Schlussminuten warf die Heimelf alles nach vorne, nach einem langen Ball stieg Dellinger im Strafraum am höchsten und traf zum durchaus gerechten 1:1-Ausgleich (90.+3). Die Ampelkarte, die der Augsburger Hofgärtner gleich darauf sah, fiel in dieser Partie nicht mehr ins Gewicht.

Würzburg strauchelt wieder

Ein Sieg war Pflicht für die Würzburger im Kampf um die Meisterschaft, im Heimspiel gegen den FV Illertissen stand am Ende aber ein 1:1 auf der Anzeigentafel. Nach gutem Start und ersten Gelegenheiten taten sich die Würzburger schwer gegen die defensiv diszipliniert stehenden Gäste, sodass sich bis zur Pause eine eher schwerfällige Partie ohne Tore entwickelte. Nach rund einer Stunde aber erlöste Franjic die Heimelf, als er nach einem langen Ball freie Bahn hatte und vor dem Keeper bei seinem 1:0 die Nerven behielt (61.). Doch damit war nicht etwa der Weg geebnet für einen souveränen Heimsieg, vielmehr hatte der kämpferisch gut eingestellte FVI eine Reaktion parat: Glessing visierte kurz vor dem Strafraum die Ecke an und traf zum 1:1 (77.). Kurz vor dem Ende hatte Franjic für die Kickers den Sieg auf dem Fuß, er vergab aber aus kurzer Distanz.

Doppelter Doppelschlag: Buchbach jubelt

Ein Sechs-Punkte-Spiel war es für die SpVgg Hankofen-Hailing, die gerne da hin möchte, wo Gegner und Tabellennachbar TSV Buchbach steht. Am Ende einer unterhaltsamen Partie stand aber ein 3:2-Sieg der Buchbacher. Die Partie verlief der Tabellensituation entsprechend intensiv, im ersten Durchgang gingen die Gäste in Führung, als Steer einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte (27.). Nun stand Buchbach defensiv sicher, Hankofen tat sich schwer, offensiv für Gefahr zu sorgen. Das änderte sich gleich nach Wiederanpfiff: Wagner bereitete erst stark vor für Vogl, der das 1:1 ins Tor spitzelte (51.), dann köpfte Härtl eine Ecke am zweiten Pfosten zum 2:1 für die Heimelf ein (53.) - Spiel binnen zweier Minuten gedreht. In Folge drehte die Partie weiter hoch - und dann zeigten auch die Gäste, dass sich Doppelschläge können. Steileitner traf aus dem Gewühl zum 2:2 (73.), dann packte Steer den Hammer aus und stellte aus seitlicher Position mit seinem 3:2 für Buchbach die Partien erneut auf den Kopf (74.). Darauf hatte die Heimelf keine Antwort mehr und blickt nun schon auf eine Sieben-Zähler-Lücke zum Relegationsrang.

Wildes Spiel in Nürnberg

Im Keller steckt auf der 1. FC Schweinfurt, der bei zuletzt furiosen Nürnbergern am Ende aber mit seinem 4:3-Sieg die Punkte mitnehmen durfte. Die "Schnüdel" erwischten einen Traumstart: Moll kam aus zentraler Position zum Abschluss, traf flach zum 1:0 (4.). Der 1. FC Nürnberg aber, bei dem Profi Handwerker nach seinem Kreuzbandriss das erste Mal wieder in einem Punktspiel auf dem Platz stand, antwortete sogleich - und zwar sehenswert: Nischalke zündete von der Mittellinie den Turbo und veredelte den Versuch mit seinem Schuss zum 1:1 ins lange Eck (10.). Bis zur Pause hatten beide Teams weitere Möglichkeiten, gleich nach Wiederanpfiff stach dann Ex-Cluberer Zietsch, der sich gegen Keeper Kemlein behauptete, mit dem 2:1 für Schweinfurt (49.). Und nach dem 3:1, das Hadzic per Foulelfmeter erzielte (63.), wähnten sich die Gäste endgültig auf der Siegerstraße. Doch der Club gab sich nicht auf: Profi-Leihgabe Schleimer stellte aus rund zehn Metern mit seinem 2:3 den Anschluss wieder her (65.). Und in den Schlussminuten wurde es dann nochmals richtig wild: Zunächst sorgte Uzun, kurz zuvor erst eingewechselt, mit seinem ersten Ballkontakt für den 3:3-Ausgleich (88.), postwendend aber konnte Schwarzholz von einer erneuten Fahrlässigkeit des Keepers profitieren und zum umjubelten 4:3-Endstand der Schweinfurter einschießen.

Pipinsried empfängt Haching

Ist die SpVgg Unterhaching auf dem Weg zum Titel nun noch aufzuhalten? Ab 17 Uhr versucht sich der FC Pipinsried daran, die Hachinger freilich wollen vom erneuten Ausrutscher der Würzburger profitieren und auf neun Zähler davonziehen.