Würzburg-Mittelstürmer Sané: "Im Moment ist vieles harte Arbeit"

Die Würzburger Kickers mischen punktgleich mit Spitzenreiter DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern oben mit. Doch schaut man sich die Spiele an, wirkt beim früheren Zweitligisten derzeit vieles eher schwergängig.

Wird man so Meister? Die Würzburger Kickers sind inzwischen das einzige ungeschlagene Team in der Regionalliga Bayern. Und doch fehlt dem Titelfavoriten noch immer die erwartete Souveränität. In der fünften Minute der Nachspielzeit erlöste Mittelfeldspieler Dardan Karimani die Unterfranken beim 2:1-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth II mit dem Siegtreffer. Zuvor hatten die Würzburger einen wahren Chancenwucher betrieben. "Das Ergebnis und die Torfolge sind die einzigen Dinge, die nicht souverän waren", fand Trainer Marco Wildersinn zwar, und doch fehlt den Kickers offensichtlich jene Treffsicherheit, die sie in der vergangenen Saison noch auszeichnete. Da waren die Würzburger mit 103 Treffern der torhungrigste Viertligist in Deutschland. Eine Quote, von der sie in dieser Spielzeit weit entfernt sind.

Auch weil Mittelstürmer Saliou Sané gegen Fürth erst zum zweiten Mal in dieser Saison traf. "Er hat sich diesmal für die Arbeit, die er immer verrichtet, belohnt", sagt Wildersinn, bei dem der 30-Jährige weiterhin in vorderster Linie gesetzt ist. "Im Moment ist vieles harte Arbeit", sagt Sané selbst: "Aber wir kommen schon noch dahin, dass uns vieles wieder leichter fällt. Umso mehr Chancen du hast, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst. Das hat sich diesmal bewahrheiten." Sané hatte sein Team mit seinem Tor zum 1:1 in der 70. Minute wieder zurück ins Spiel gebracht.

Viele Qualität auf der Bank

Unterm Strich stimmt die Bilanz bei den Kickers, die nun punktgleich mit Tabellenführer DJK Vilzing an der Spitze stehen. Das Potenzial, um das ausgerufene Ziel von der Drittliga-Rückkehr zu erreichen, ist ohnehin vorhanden. Mit den späten Verpflichtungen von Tim Kraus und Pascal Moll, die in der vergangenen Saison noch beim unterfränkischen Rivalen 1. FC 05 Schweinfurt aktiv waren, ist das Team weiter verstärkt worden, was Wildersinn so manches Luxusproblem verschafft. Der Kader scheint, wenngleich er mit nur 19 Feldspielern numerisch klein ist, üppig bestückt zu sein. Auf der Bank sitzen derzeit nahezu ausnahmslos Akteure, die wohl bei fast allen Ligarivalen Stammkräfte wären. "Es stimmt, wir haben eine sehr komfortable Situation. Was aber auch daran liegt, dass wir kaum Verletzte haben", so Wildersinn.

Gegen Fürth stand freilich mit Moll, den Wildersinn als Linksaußen aufgeboten hatte, nur ein Neuzugang auf dem Feld. An Eingespieltheit dürfte es den Kickers also nicht mangeln. Trotzdem wirkt vieles am Würzburger Spiel bislang noch unfertig. "Man sollte uns nicht an den Ergebnissen der vergangenen Saison messen, als wir auch einmal ein Spiel mit 7:1 gewonnen haben", sagt Siegtorschütze Karimani: "Die Gegner sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Die meisten haben nur das Ziel, unser Spiel zu sabotieren. Da ist es nicht so einfach, erfolgreich zu sein."