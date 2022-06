Würzburg lotst Franjic an den Dallenberg

Die Würzburger Kickers verstärken sich mit Ivan-Leon Franjic. Der Mittelfeldspieler kommt vom FSV Frankfurt zum Absteiger aus der 3. Liga.

Würzburg ist im Herrenbereich trotz seines relativ jungen Alters bereits die siebte Station des 24-jährigen Franjic, der bereits für den VfC Plauen, Germania Halberstadt und Eintracht Braunschweig (zehn Einsätze in der 3. Liga) spielte, ehe es über den 1. FC Saarbrücken und Naestved BK (Norwegen) in der vergangenen Saison zum FSV ging. Für die Hessen erzielte Franjic in der Regionalliga Südwest zwei Treffer und bereitete sieben weitere Tore vor.

Der Mittelfeldspieler freut sich auf seine neue Herausforderung: "Die Kickers sind ein ambitionierter Regionalligist und ich möchte mithelfen, dass sie in den Profifußball zurückkehren. Ich habe bereits mit Braunschweig am Dalle gespielt. Das war eine prickelnde Atmosphäre. Die möchte ich wieder erleben, nur dann im Kickers-Trikot", wird Franjic auf der Website der Kickers zitiert.