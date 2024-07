Würzburg holt Küc zurück

Enes Küc, der bereits in der Saison 2018/19 in Würzburg wirkte, kehrt zu den Kickers zurück. Der Offensivspieler kommt vom türkischen Viertligisten Alanya Kestelspor. Nach seiner Zeit bei den Kickers wechselte der heute 27-Jährige für eine Saison zurück zum Berliner AK, war in Folge auch für FC Viktoria Berlin aktiv. Dort spielte der gebürtige Berliner sowohl in der Regionalliga Nordost als auch in der 3. Liga. Im Juli 2023 zog es ihn dann in die 4. Liga der Türkei. "Enes ist vielseitig einsetzbar und ein Spieler, der den Verein, die Stadt und das Umfeld kennt. Seine Erfahrung und seine Fähigkeiten werden uns in der kommenden Saison sehr helfen", so Sebastian Neumann, Sportdirektor der Kickers.