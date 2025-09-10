Würzburg greift nochmal zu: Berisha kommt aus Essen

Die Würzburger Kickers haben sich mit Dion Berisha verstärkt. Der 22-jährige Offensivspieler wechselt nach seiner Vertragsauflösung bei Drittligist Rot-Weiss Essen zurück in die Regionalliga Bayern.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die Würzburger Kickers haben einen Transfer-Doppelpack gelandet: Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe der Verpflichtung von Philipp Ochs vermeldete der Regionalligist bereits den nächsten Neuzugang. Dion Berisha wechselt vom Drittligisten Rot-Weiß Essen an den Dallenberg.

Der in Lyon geborene Rechtsaußen bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus verschiedenen Stationen im deutschen Profifußball mit. Im Sommer 2024 wechselte der in der Jugend des FC Augsburg ausgebildete Berisha mit der Empfehlung von sieben Toren und zwei Vorlagen in 28 Regionalligaspielen vom FC Bayern München II in die 3. Liga zu Rot-Weiss Essen. An der Hafenstraße konnte der Offensivspieler jedoch nicht wirklich Fuß fassen - er kam lediglich auf sieben Drittliga-Einsätze - und wurde im Frühjahr an den Regionalligisten SGV Freiberg aus der Südwest-Staffel ausgeliehen. Nach Ende der Leihe im Sommer zeichnete sich früh ab, dass Berisha keine Zukunft mehr bei RWE haben würde.

Zurück zu altem Glanz

Mitte Juli wurde der 22-jährige kosovarische U-21-Nationalspieler freigestellt, um sich einen neuen Verein zu suchen, Ende August folgte die Vertragsauflösung. Nun möchte Berisha in der Liga, in der er einst für die kleinen Bayern für Furore gesorgt hatte, zurück zu altem Glanz finden.

"Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, künftig das Trikot der Kickers tragen zu dürfen. Die Herausforderung reizt mich - gemeinsam wollen wir die nächsten Schritte gehen", erklärt Berisha.

Auch Sportdirektor Sebastian Neumann sieht in Berisha eine wertvolle Ergänzung zum aktuellen Kader: "Mit Dion gewinnen wir einen jungen, flexiblen Offensivspieler, der mit seiner Vielseitigkeit - sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum - optimal in unser Spielsystem passt."