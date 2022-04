Mit Verzögerung wegen Schnee-Chaos: Kaiserslautern siegt auch in Würzburg

Der 33. Drittligaspieltag begann verspätet, in Würzburg musste erst der Platz vom Schnee befreit werden. Der FCK ließ sich davon nicht beirren, gewann 2:1 und macht den nächsten Schritt Richtung 2. Bundesliga.

Kaiserslautern durfte in Würzburg zweimal jubeln und ist weiterhin auf Aufstiegskurs. IMAGO/foto2press

FWK-Coach Ralf Santelli nahm nach dem 0:1 gegen Viktoria Köln drei Veränderungen vor: Stefaniak, Dietz und Waidner begannen für Schneider, Kraulich (beide Gelbsperre) und Sané (Bank).

Lauterns Trainer Marco Antwerpen tauschte nach dem fulminanten 5:1-Sieg über Duisburg nur einmal. Zuck kehrte nach seiner Gelbsperre zurück in die Startelf und ersetzte Gibs (Bank).

Nach dem starken Schneetreiben in Würzburg wurde die Partie erst mit einer halben Stunde Verspätung angepfiffen - das störte den FCK zunächst augenscheinlich mehr als die Kickers. Denn in der Anfangsphase dominierten die abstiegsbedrohten Hausherren die Partie und hatten nach einem Fehler von Raab die frühe Führung auf dem Fuß. Boyd klärte aber Perdedajs Schuss aus kurzer Distanz (10.). Nur eine Zeigerumdrehung später scheiterte Waidner an Raab.

Wunderlich trifft mit dem ersten Torschuss

In der Folge gestaltete das Team von Marco Antwerpen die Partie ausgeglichener. Trotzdem wurde es erstmal wieder vor dem eigenen Tor gefährlich. Herrmanns Volleyabnahme flog aber über das Tor (27.). Effizienter zeigten sich die Pfälzer: Wunderlich zog ansatzlos aus der Distanz ab und erzielte mit dem ersten FCK-Torschuss das 1:0 (34.).

Der Treffer gab den Gästen Sicherheit - sie drängten sofort auf den Doppelschlag. Fast wäre Kaiserslautern auch belohnt worden, allerdings klatschte der Kopfball von Kraus nur an den Pfosten (40.). Aus diesem Grund ging es mit der knappen Führung in die Pause.

Boyd erhöht per Kopf

Die zweite Halbzeit begann verhalten. Sowohl Lautern als auch die Kickers erspielten sich aus dem Spiel heraus keine Tormöglichkeiten, erst ein Standard sorgte für Gefahr und Jubel. Wunderlichs scharfe Flanke nickte Boyd zum 2:0 in das Netz (58.).

Der Vorlagengeber und Torschütze stand fünf Minuten später erneut im Mittelpunkt - Bonmann parierte Wunderlichs Distanzschuss stark (63.). Kurz nach der Parade ging Ralf Santelli ins Risiko und brachte unter anderem Sané für Perdedaj. Allerdings wurde es zunächst nur vor dem eigenen Tor gefährlich: Kraus verpasste binnen einer Minute zweimal den dritten Treffer (73., 74.). Da auch Hanslik die Kugel in aussichtsreicher Position vertändelte (77.), blieb es spannend.

Würzburg schien sich eigentlich mit der Niederlage abgefunden zu haben, bis Sané nach einer sehenswerten Kombination über Pourié und Kopacz verkürzte (85.). Der Treffer kam aber zu spät - die Unterfranken kreierten in der Schlussphase keine Chance mehr, sodass es beim 1:2 blieb.

Kaiserslautern gewinnt in der 3. Liga zum ersten Mal gegen Würzburg

Der Erfolg des FCK war ein Novum: Zum ersten Mal gewann Kaiserslautern in der 3. Liga gegen die Würzburger Kickers. Durch den Sieg festigt die Mannschaft aus der Pfalz den zweiten Platz und baut den Vorsprung auf Braunschweig vorübergehend auf fünf Punkte aus. Die Würzburger hingegen taumeln Richtung zweitem Abstieg in Serie. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt sieben Zähler.

Würzburg ist nächsten Samstag (14.) zu Gast beim nächsten Aufstiegskandidaten in Braunschweig, Kaiserslautern empfängt tags darauf zur selben Zeit Verfolger Saarbrücken.