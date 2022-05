Halle siegt in Würzburg und feiert den Klassenerhalt

Der Hallesche FC gewann eine Runde vor Saisonende mit 2:1 bei den Würzburger Kickers und wird dadurch auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen.

Würzburg-Coach Ralf Santelli änderte sein Team nach dem 4:2 gegen Meppen auf vier Positionen: Für den verletzten Keeper Bonmann rückte Richter zwischen die Pfosten, zudem begannen Louis Breuning, Hägele und Hoffmann für Dietz, Strohdiek und Kurzweg.

Halle-Trainer André Meyer musste im Vergleich zum 1:1 gegen Viktoria Köln notgedrungen zweimal umstellen: Die beiden gesperrten Kreuzer (10. Gelbe) und Zimmerschied (5. Gelbe) wurden durch Löder und Shcherbakovski ersetzt.

Würzburg reißt Spielkontrolle an sich

Halle begann offensiv und hatte durch Eberwein zwei frühe Abschlussmöglichkeiten, zunächst konnte die FWK-Abwehr aber zur Ecke klären (1.), beim zweiten Versuch verfehlte Eberwein per Kopf sein Ziel (4.). Doch im Anschluss waren es die Würzburger, die mehr und mehr die Spielkontrolle an sich rissen - und sich auch große Möglichkeiten erspielen konnten. So in der 11. Minute, als Kopacz nach einem tollen Stefaniak-Pass im Eins-gegen-eins an HFC-Keeper Mesenhöler scheiterte. Oder in der 14. Minute, als Sané nach einem schön vorgetragenen Angriff über links seine Direktabnahme genau in die Arme von Mesenhöler schoss.

Dann gelang Halle plötzlich per Standard die Führung. Nach einem langen Landgraf-Pass hatte Huth freie Bahn, Kraulich wusste sich nur per Foul zu behelfen. Gelb und Strafstoß waren die Folgen. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher (33.).

Pourié scheitert am Pfosten

Würzburg musste sich einige Zeit lang schütteln, um den Rückstand zu verdauen. Dann aber suchte der FWK wieder die Offensive - und hatte wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff Pech, als Pourié am rechten Pfosten scheiterte. So ging es mit der schmeichelhaften Führung für Halle in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel passierte lange nichts. Bei beiden Teams fehlte der Wille zur Offensive, zudem behinderten etliche Fehlpässe auf beiden Seiten immer wieder den Spielfluss. Die ersten 25 Minuten boten keinerlei Höhepunkte, Halle verwaltete das Ergebnis, Würzburg fehlte das Engagement.

Huth köpft unbedrängt ein

Dies sollte sich ab der 70. Minute dann ändern. Zunächst gelang dem kurz zuvor eingewechselten Kurzweg nach einem Pourié-Steckpass plötzlich der 1:1-Ausgleich für Würzburg. Doch Halle antwortete postwendend. Nach einer schönen Flanke durch Titsch-Rivero von der rechten Seite durfte Huth unbedrängt zum 2:1 einköpfen (74.).

Von nun an war Feuer in der Partie, besonders, da das erneute HFC-Führungstor für Diskussionen bei den Würzburgern sorgte. Auch FWK-Coach Santelli mischte sich ein und sah prompt Gelb. Auf dem Platz passierte dann aber nichts mehr Entscheidendes: Halle brachte die drei Punkte, die den Klassenerhalt bedeuten, über die Zeit. Würzburg verlor auch das letzte Heimspiel der Saison.

Würzburgs vorerst letzter Drittliga-Auftritt ist am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) das Auswärtsspiel in Zwickau, Halle empfängt zeitgleich Wiesbaden.