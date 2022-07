Würzburg findet "starken Ersatz": Friedsam hütet das Kickers-Tor

Vincent Friedsam hat seine Chance genutzt: Der Torwart des 1. FC Köln II überzeugte die Verantwortlichen der Würzburger Kickers als Trainingsgast. Zum Lohn gab es einen Vertrag bis Juni 2023.

Hat seine Chance als Trainingsgast in Würzburg genutzt: Vincent Friedsam von Köln I. imago images/Dünhölter SportPresseFoto

Friedsam reiste mit den Unterfranken als Testspieler ins Trainingslager nach Amberg (Oberpfalz), bestritt eine Vorbereitungspartie und erhielt am Ende des Schaulaufens einen Einjahresvertrag.

"Nach den Verletzungen von Max und Linus mussten wir auf der Torhüter-Position nochmals reagieren, haben mit Vincent nun aber starken Ersatz gefunden", sagt Würzburgs Sportdirektor Sebastian Neumann und führt dann weiter aus: "Er hat uns im Trainingslager überzeugt, hat in jeder Einheit Vollgas gegeben und auch in der Partie gegen die DJK Ammerthal stark gehalten. Mit seinen erst 20 Jahren ist er ein entwicklungsfähiger Schlussmann, an dem wir sehr viel Freude haben werden."

Die Jungs haben mich sehr gut aufgenommen. Das hat richtig Bock gemacht. Vince Friedsam

Friedsam spielte fast seine gesamte Jugendzeit beim 1. FC Köln und stand bei den Rheinländern in den Bundesliga-Teams der U 17 und U 19 zwischen den Pfosten. Danach schaffte er den Sprung ins Regionalliga-Team und absolvierte vier Pflichtspiele in der vierten Liga. Nun überzeugte er im Trainingslager der Würzburger.

"Ich bin sehr glücklich darüber, nun ein fester Teil der Mannschaft zu sein und zukünftig für die Kickers auflaufen zu dürfen", sagt Friedsam, "ich habe mich im Trainingslager sehr wohl gefühlt. Die Jungs haben mich sehr gut aufgenommen. Das hat richtig Bock gemacht."