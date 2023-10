Würzburg feiert Last-Minute-Sieg in Bayreuth - Vilzing bleibt oben dran

Auch nach dem 15. Spieltag heißt der Tabellenführer: Würzburger Kickers. Grund dafür ist ein Last-Minute-Sieg in Bayreuth. Ebenfalls in der Nachspielzeit erfolgreich war der FV Illertissen gegen Aschaffenburg. Sowohl Schweinfurt als auch die Augsburg-Reserve siegten jeweils in torreichen Partien.

Schweinfurt gewinnt intensiven Schlagabtausch

Die Schnüdel bezwangen die Reserve aus Nürnberg in einem torreichen Spiel mit 3:2. Ein intensives Spiel, in dem beide Teams Chancen hatten. Die Nürnberger mussten sich vorwerfen, phasenweise zu unkonzentriert agiert zu haben. Sowohl Schweinfurt, als auch die Club-Amateure konnten jeweils in den zwei Spielen zuvor keinen Dreier einfahren. Bei den Gästen feierte zudem Niklas-Wilson Sommer sein Pflichtspieldebüt. In einem wilden Match, das von gutem Tempo und intensiven Zweikämpfen lebte, hatte der Club zwar die erste Chance der Partie, doch den Treffer machten die Schweinfurter. Nach einer Flanke stieg Jabiri am höchsten und verlängerte den Ball an den zweiten Pfosten, wo Sturmkollege Bozesan richtig stand und die frühe Führung besorgte (12.). Doch die Gäste antworteten schnell. In der 19. Minute schloss Joachims nach einem schnell ausgespielten Freistoß ins lange Eck ab. Das Spiel ging Hin und Her und Schweinfurt traf zur zweiten Führung des Tages. Jabiri köpfte eine Ecke von Böhnlein ein (30.). In der 55. Spielminute legten die Schnüdel nach. Jabiri bediente in einem Konter Aksu, der humorlos einschob. Doch die Club-Reserve gab sich nicht auf und verkürzte. Kania traf mit einem Abstauber zu seinem bereits 10. Saisontreffer (71.). Die Clubberer versuchten noch einmal alles und kamen auch zur guten Ausgleichschance, die Muteba aber liegen ließ. Mit Ablauf der Spielzeit sah der Schweinfurter N`gatie noch die Ampelkarte. Der kleine Club bleibt damit auch im dritten Spiel in Folge sieglos.

Aubstadt zeigt sich gegen Ansbach clever

Der TSV Aubstadt setzte sich am Nachmittag mit 2:0 gegen die SpVgg Ansbach durch. Nach dem wichtigen Sieg für Ansbach gegen Illertissen vergangene Woche wartete mit dem starken TSV Aubstadt ein echter Brocken auf die Hasselmeier-Elf. Aubstadt hatte insgesamt über die komplette Spielzeit nur wenige Chancen, die sie aber gegen tiefstehende Ansbacher nutzten. Die Gäste spielten über Phasen immer wieder gut mit, doch die letzte Durchschlagskraft fehlte. Bis zur 30. Spielminute war die Partie komplett ausgeglichen und die gut sortierten Ansbacher verteidigten clever. Dann zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Vorrausgegangen war ein Foulspiel im Ansbacher Strafraum. Thomann nahm sich der Sache an und verwandelte in die linke untere Ecke zu seinem bereits sechsten Saisontreffer. Nach der Pause hätte Nickel erhöhen können, doch er ließ die Chance liegen. Ansbach fiel nach vorne wenig ein und der TSV entschied durch Nickel die Partie in den Schlussminuten (88.).

Illertissen dreht Spiel in der Nachspielzeit

Mit zwei Siegen in Folge reiste Viktoria Aschaffenburg nach Illertissen. Doch dank einer beeindruckenden Schlussoffensive stoppten die Gastgeber diese Serie. Beide Teams suchten zunächst den Weg nach vorne. Das mündete in der frühen Gäste-Führung nach einem sauber herausgespielten Konter durch einen Schlenzer von Alexandru Paraschiv (06.). Im Anschluss gingen beide Teams kaum Risiko. Viele Zweikämpfe, Fouls und Unterbrechungen ließen wenig Spielfluss zu. Die Hausherren ließen zu Beginn des Spiels durch Pöschl und zu Beginn der zweiten Halbzeit durch Glessing gute Möglichkeiten liegen, zeigten sich aber oft zu uninspiriert und harmlos in ihren Offensivbemühungen. Doch durch eine Einladung der Gäste-Abwehr kamen sie zurück ins Spiel. Ein Abschlag wurde per Kopf verlängert, der Ball flog über die Defensive der Viktoria in die Beine von Glessing, der zum Ausgleich einschob. In der Nachspielzeit drehten die Illertisser die Partie dann komplett. Nach einer Ecke bekam die Deckung der Aschaffenburger das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone, was Helmer nutzte und die Kugel über die Linie drückte (90.).

Augsburg gewinnt Reserveduell

Im Duell der beiden Profi-Reserven aus Augsburg und Fürth setzen sich die Bayerischen Schwaben am Ende nicht unverdient durch. Die Mittelfranken wachten zu spät auf und verteidigten zu fehlerhaft. Nach einer schwierigen Trainingswoche für den FCA, da Trainer Tobias Strobl unter der Woche die Profimannschaft betreuen musste, war der Start in die Partie mau. Nach einer guten halben Stunde zogen die Hausherren das Tempo an und ließen zwei gute Möglichkeiten aus. In der 45. Spielminute sollte doch noch die Führung gelingen. Zehnter schoss einen direkten Freistoß flach an der Mauer vorbei ins Tor. Nach der Pause stellten die Augsburger durch einen Doppelschlag früh die Weichen auf Sieg. Erst traf Hofgärtner (48.) nach einem Konter, kurz darauf war Japaur nach einem Aufbaufehler der Kleeblätter (51.) erfolgreich. Die Gäste verkürzten noch durch ein Eigentor von Aigner (67.) und nur kurze Zeit später durch Baierlein (74.), und versuchten auch danach noch einmal alles, doch Zehnter machte in der Nachspielzeit mit dem 4:2 den Deckel nach einem Konter drauf. Durch den Heimerfolg zogen die Augsburger an den Fürthern in der Tabelle vorbei und finden sich nun auf Platz zehn.

Vilzing siegt souverän

Der DJK Vilzing gelingt durch einen 2:0-Heimerfolg gegen Wacker Burghausen der siebte Sieg in Folge. Beide Mannschaften gingen leistungsgerecht nach einer chancenarmen ersten Halbzeit mit einem torlosen Remis in die Pause. Burghausen zeigte sich nur bei Standards einigermaßen gefährlich, die beste Chance des ersten Durchgangs gehörte Vilzing-Stürmer Jünger. Dessen Versuch ging aber knapp ans Außennetz. Nach einer knappen Stunde gelang dem Favoriten in einer bis dahin ausgeglichenen Partie die Führung. Hoch verwertete ein Zuspiel von Pledl im Sechzehner zur Führung (58.). Zehn Minuten später zeigten sich die Vilzinger erneut effizient in ihrer Chancenverwertung. Kordick stürmte alleine aufs Tor zu und schoss zum zweiten Treffer des Tages ein (68.). Wacker versuchte es zwar im Anschluss, doch ihnen fehlte gegen clever verteidigende Vilzinger die zündende Idee und Kaltschnäuzigkeit im Angriff. Die Burghausener bleiben durch die Niederlage mitten drin im engen Abstiegskampf.

Türkgücü dreht das Spiel

Türkgücü München bleibt dank eines souveränen 1:4-Auswärtssiegs gegen Schalding-Heining oben dabei. In einem offensiv geführten Spiel gelang den Hausherren ein Frühstart: Torjäger Fabian Schnabel wurde steil geschickt und jagte die Kugel aus halbrechter Position ins lange Eck (04.). Doch die Antwort des Favoriten ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Schaldinger gelangte die Kugel über mehrere Stationen zu Berwein, der zum Ausgleich einnetzen konnte (13.). Im Anschluss hatte Türkgücü zwar das Heft in der Hand, doch bis auf einen Schuss von Tosun, der knapp drüber flog, konnten sie keine nennenswerten Möglichkeiten verzeichnen. Ein Elfmeter, verwandelt von Hingerl, besorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45+2.) doch noch die Führung gegen leidenschaftlich verteidigende Gastgeber. Im zweiten Durchgang spielte der Aufsteiger zwar weiter mutig mit, doch Türkgücü zog kurz an und traf zur Vorentscheidung. Der eingewechselte Maderer köpfte mit seinem ersten Ballkontakt eine Flanke von Berwein ein (61.). Nur acht Zeigerumdrehungen später war es erneut Maderer, der richtig stand und einen Abstauber zum vierten und letzten Türkgücü-Tor bejubeln konnte (69.). Durch den Sieg bleiben die Münchener zwar oben dran, auf die beiden vorderen Plätze bleibt der Abstand aber mit neun Punkten gleich.

Würzburg bleibt dank Zaiser Tabellenführer

Die Würzburger Kickers setzten sich derweil dank eines Last-Minute-Treffers gegen die SpVgg Bayreuth durch. Das Spiel war ausgeglichen und das Unentschieden eigentlich schon sicher, dann schlug Zaiser zu. Im Duell Spitzenreiter gegen Drittliga-Absteiger gelang den Gästen der druckvollere Start, bis Bayreuth nach gut zwanzig Minuten die Spielanteile ausgeglichen gestalten konnte. Genau in dieser Phase traf der Tabellenführer: Einen gut vorgetragenen Konter schloss Meisel in der 22. Minute zur Führung ab. Doch die Altstädter antworteten prompt. Fenninger spielte Haubner frei, der zum Ausgleich einnetzte (29.). Den Schwung nahmen die Bayreuther mit. Fenninger köpfte im Anschluss eine Flanke nur knapp über das Tor. Es ging dennoch leistungsgerecht mit einem Remis in die Pause. Nach Wiederbeginn waren die Hausherren besser und hätten eigentlich führen müssen, doch George ließ die Riesenchance auf das 2:1 liegen. Im Anschluss neutralisierten sich beide Mannschaften ohne große Möglichkeiten in Mittelfeldzweikämpfen. Ein Treffer lag nicht in der Luft. Doch in der Nachspielzeit segelte ein weiter Einwurf quer durch den Bayreuther Fünfmeterraum. Am langen Pfosten stand Zaiser, der zum umjubelten Last-Minute-Siegtreffer einköpfte. Mit der letzten Aktion des Spiels behauptet Würzburg also doch noch die Tabellenführung.

Bamberg ringt Memmingen nieder

Im Keller brennt noch Licht. Zum Auftakt des 15. Spieltages hat der FC Eintracht Bamberg das enorm wichtige Kellerduell beim FC Memmingen mit 3:2 für sich entschieden und behält dadurch die Nichtabstiegsplätze weiter im Blick. Passend zum Tenor dieses Kellerduells legten beide Teams einen etwas verhaltenen Start hin. Mit dem Ball bedeutete das zunächst auf beiden Seiten erst einmal nichts Nennenswertes in Richtung des gegnerischen Tores. Die erste wirkliche Chance führte dann jedoch prompt zum ersten Treffer - und zwar für Memmingen. Die in lila gekleideten Gäste leisteten dabei jedoch kräftige Beihilfe. Nach einem katastrophalen Abspielfehler von Felix Popp war Maier plötzlich auf und davon, zog an FCE-Keeper Dellermann vorbei und platzierte die Kugel an den herbeieilenden Bambergern vorbei im rechten oberen Eck (18.). Die Führung war allerdings nur von kurzer Dauer. In der 23. Minute brachte Ljevsic seine Farben mit einer klasse Einzelleistung zurück in die Partie. Der Offensivmann kam am rechten Sechzehnereck an die Kugel, ließ zwei FCM-Akteure stehen und zimmerte die Kugel unhaltbar ins kurze Eck. In der Folge kam Bamberg besser in die Partie, und konnte das Geschehen meist vom eigenen Tor fernhalten. Kurz vor der Pause drehten die Oberfranken die Partie dann sogar komplett. Görtler bekam nicht die nötige Beachtung der Memminger Defensive und vollendete zum 2:1-Pausenstand (43.).

Nach der Pause zog sich Bamberg noch weiter zurück als in Hälfte eins und gab die Zügel gänzlich in die Hände der Hausherren. Ähnlich wie im ersten Abschnitt wussten diese aber relativ wenig mit dem großen Plus in puncto Ballbesitz anzufangen und wurden lediglich aus der Distanz gefährlich. Bamberg hingegen lauerte auf den einen alles entscheidenden Angriff, der in der 76. Minute folgen sollte. Memmingen bekam die Kugel nicht geklärt, Linz fackelte nicht lange und donnerte das Leder flach neben den linken Pfosten. Damit war der Deckel drauf auf dieser Partie. Memmingen warf zwar noch einmal alles nach vorne und kam in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Gräser zum 2:3-Anschlusstreffer, an der neunten Saisonniederlage änderte dies jedoch nichts mehr.