Würzburg feiert erneutes Schützenfest - Wacker strauchelt in Fürth - Hobsch läutet Hachinger Erfolg ein

Die 13. Runde in der Regionalliga Bayern ist beendet. Am Freitagabend gewann Schweinfurt bei Pipinsried mit 2:0. Samstags gelang Primus Würzburg gegen Augsburg II das nächste Tor-Feuerwerk. Auch die SpVgg Unterhaching ließ in Eichstätt nichts anbrennen. Wacker Burghausen strauchelte dagegen in Fürth nach 2:0-Führung. Illertissen schaffte es nicht, die Gegentor-Flut in Hankofen-Hailing zu stoppen. Bayern II gewann in Rain/Lech mit 3:0.

Wacker Burghausen kam in Fürth ins Straucheln und verschenkte eine 2:0-Führung im zweiten Durchgang. IMAGO/Zink