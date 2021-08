Würzburg erlebt bitteres Ende - BVB II feiert ersten Heimsieg

Viktoria Berlin ist wieder Tabellenführer. Punktgleich mit dem 1. FC Magdeburg, der in Wiesbaden einen wilden Ritt erlebte. Eintracht Braunschweig landete ein spätes Remis gegen 1860 München. Kaiserslautern vergab vom Punkt den Sieg. Würzburg erlebte einen bitteren Arbeitstag. Der 6. Spieltag im Überblick.

Einmal mehr ging es in der 3. Liga hoch her. Angefangen mit dem Acht-Tore-Wahnsinn in Halle am Freitagabend. Der HFC erkämpfte sich nach einem 2:4-Rückstand spät noch ein 4:4 gegen den SC Verl. Drei Tore von Eberwein (9./25./87.) sowie ein Treffer von Derstroff (75.) reichten aber eben nicht zum Sieg. Berlinski (11. und 34.), Putaro (20., Foulelfmeter) und Petkov (52.) trafen für die Gäste aus Verl.

Das Topspiel stieg am Samstag zwischen Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Magdeburg. Die Mannschaft von Christian Titz verspielte zwar zwischenzeitlich eine 2:0-Führung, schaffte dank zweier Joker aber doch noch einen 4:2-Sieg. Die eingewechselten Brünker (83.) und Schuler (90.+4) erzielten die entscheidenden Tore für Magdeburg. Zuvor hatten Lankford (58.) und Nilsson (59.) per Doppelschlag die Treffer von Conteh (3.) und Atik (37., Handelfmeter) ausgeglichen.

Die Tabellenführung war Wiesbaden damit los - aber nicht an den FCM. Denn das punktgleiche, aber in der Tordifferenz bessere Viktoria Berlin gewann ebenfalls. Pinckert avancierte in der 89. Minute zum Matchwinner gegen Waldhof Mannheim und sicherte dem Aufsteiger die Spitzenposition.



Packendes Finale in Braunschweig

Wer im Traditionsduell zwischen Eintracht Braunschweig und 1860 München das große Spektakel erwartet hatte, wurde zu Beginn noch enttäuscht. Beiden Mannschaften war anzumerken, dass der gegenseitige Respekt immens war. Zunächst hatten die Gäste leichte Vorteile, ehe sich Braunschweig nach dem Wechsel ins Spiel biss. Das große Feuerwerk gab es aber erst kurz vor Abpfiff. Zunächst traf Mölders (89.) per Handelfmeter zum vermeintlichen Sieg, ehe in der Nachspielzeit Behrendt per Kopf noch der Ausgleich zum 1:1-Endstand gelang.

Auf dem Vormarsch befindet sich der VfL Osnabrück nach dem 3:0 bei Türkgücü München. Klaas (25.), Heider (32.) und Kleinhansl (50.) schossen die Lila-Weißen zum zweiten Sieg in Serie und zu den Punkten fünf, sechs und sieben in der englischen Woche.

FCK vergibt Elfmeter und Sieg

Freudensprung: Ronny König gelang der 1:1-Ausgleich für Zwickau. imago images/Thomas Frey

Dramatisch wurde es am Betzenberg. Der 1. FC Kaiserslautern ging zunächst durch ein Eigentor des FSV Zwickau (Nkansah, 19.) in Führung, vergab diese jedoch: König glich in der 73. Minute für die Schwäne aus. Kurz vor dem Ende ergab sich für den FCK dann die Riesenchance auf den Sieg, doch Wunderlich zeigte Nerven und hämmerte einen Foulelfmeter an die Latte (89.). Damit blieben die Pfälzer zwar ohne Heimniederlage, verpassten aber den zweiten Saisonsieg.

Viktoria Köln feierte beim 3:1 gegen den SC Freiburg II den ersten Saisonsieg. Risse (53., Handelfmeter) und May (82.) erzielten die entscheidenden Tore, nachdem Kehrer (17., Foulelfmeter) zwischenzeitlich Handles Führungstreffer (7.) ausgeglichen hatte.

Bitterer Sonntag für Würzburg

Am Sonntag waren auch die Würzburger Kickers ihrem ersten Saisonsieg ganz nahe, doch nach 91 Minuten aufopfernden Kampfes kassierten sie doch noch den 1:1-Ausgleich. Es war eine hitzige Partie am Dallenberg inklusive Kartenflut. Und so mussten die Mainfranken 26 Minuten in Unterzahl spielen, nachdem Hoffmann wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Mit starkem Willen überstanden die Kickers die Schlussphase zu zehnt ohne gegnerische Großchancen - bis zur Nachspielzeit, als Gouras verdeckt am Sechzehner abzog und zum glücklichen Ausgleich traf. Würzburg in Führung gebrachte hatte Sané bereits in der 23. Minute. Neben Hoffmann wurde übrigens auch FWK-Trainer Ziegner noch des Feldes verwiesen, da er sich nicht im Zaum halten konnte.

Erster Heimsieg für Dortmund

Zuvor fuhr die BVB-Reserve gegen den MSV Duisburg einen 4:1-Sieg nach 0:1-Rückstand ein. Ademi (29.) erzielte die zwischenzeitliche Führung für die Zebras, bei denen Stoppelkamp wieder von Beginn an spielte, nachdem er unter der Woche noch verletzt gefehlt hatte. Doch Tigges per Doppelpack (32./57.), Taz (51.) und Bornemann (88.) drehten die Partie zugunsten der Dortmunder, die sich über ihren ersten Heimsieg freuen durften.

Meppen und der noch punktlose TSV Havelse schließen den Spieltag am Montagabend ab.