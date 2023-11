Würzburg entscheidet Illertissen-Partie spät - Augsburg II schlägt Bayreuth

Würzburg bleibt ungeschlagen. Gegen Illertissen setzte sich der Tabellenführer spät durch. Bayreuth erlitt derweil gegen Augsburg II einen Dämpfer, während in Burghausen Tore Fehlanzeige waren.

Erst Friedsam, dann Hägele und Sané: Würzburg schlägt Illertissen

Ohne große Highlights verlief der erste Durchgang in Würzburg. Zwar führten beide Mannschaften durchaus ein intensives und offensives Spiel, in Chancen spiegelte sich dies aber nicht unbedingt wider. Wessig hatte für die Gastgeber nach einer Viertelstunde die aussichtsreichste Möglichkeit in Abschnitt eins, brachte aus rund zwölf Metern aber keinen Druck hinter die Kugel und stellte so FVI-Schlussmann Thiel vor keine Probleme. Aus der Pause kamen die Gastgeber druckvoller, schnürten Illertissen zeitweise in der eigenen Hälfte ein, bedrohten Thiels Tor aber selten. Nach zehn Minuten im zweiten Durchgang schien sich das Fähnchen dann vorerst zugunsten der Gäste zu drehen. Kircicek scheiterte aber gleich zweimal alleine vor Friedsam, der stark parierte (57./62.). Das rächte sich in den Schlussminuten, als Hägele nach einer Ecke Würzburg auf die Siegerstraße führte. Fundel wäre in der fünften Minute der Nachspielzeit beinahe noch der Ausgleich gelungen, wieder war bei Friedsam aber Schluss. Mit dem Abpfiff machte Sané endgültig den Deckel drauf, schob den Ball ins leere Tore (90.+6). Damit zieht der FWK vorerst auf sechs Zähler an der Spitze davon - Verfolger Vilzing ist nach der Absage in Schweinfurt an diesem Wochenende spielfrei.

Augsburg II gewinnt in Bayreuth

Die Augsburger Reserve war in Bayreuth zunächst am Drücker, verpasste durch Cabrera, dessen Kopfball aus zehn Metern knapp über die Latte pfiff, die Führung (16.). Auch anschließend blieb der FCA-Nachwuchs das gefährlichere Team. Cabreras Schuss (25.) konnte ebenso wie Hofgärtners Versuch (39.) noch zur Ecke abgeblockt werden. Auf der anderen Seite verpasste Latteier eine Wieselsberger-Flanke (36.). Kurz vor der Pause belohnte Ehrlich schließlich die Gäste, der nach einem schönen Zuspiel die Nerven vor SpVgg-Torwart Zahaczewski behielt (42.). Auch nach der Pause war Augsburg besser, schaffte es jedoch nicht für die Vorentscheidung zu sorgen. Obwohl sich Bayreuth in den letzten Minuten gegen die sechste Saisonpleite stemmte, waren die Gastgeber über 90 Minuten zu harmlos, um Zählbares im Hans-Walter-Wild-Stadion zu behalten. Damit verloren die Oberfranken erstmals seit fünf Partien wieder.

Burghausen und Ansbach trennen sich torlos

Burghausen hatte in der Anfangsphase gegen tief gestaffelte Gäste ein leichtes Übergewicht, kam aber zu keinen nennenswerten Möglichkeiten. Nach zehn Minuten schaltete Ansbach das erste Mal gefährlich um, Seefrieds Abschluss war letztlich jedoch kein Problem für Wacker-Keeper Schöller. Nach einer Viertelstunde hatte dann Oberseider die nächste dicke Gelegenheit für die Mittelfranken, verzog volley aber knapp. Ansonsten war bis auf einen Bosjnak-Versuch (43.), den Heid kurz vor der Halbzeit stark parierte, nicht wirklich viel geboten. Beide Teams waren in erster Linie auf defensive Stabilität bedacht. Auch im zweiten Abschnitt wurde es nur selten gefährlich. Spitzer konnte gerade noch von der Ansbacher Defensive geblockt werden (53.). Auf der anderen Seite war Schöller gegen Weeger zur Stelle, der nach einem Freistoß am zweiten Pfosten zum Kopfball kam (60.). Einmal lag der Ball dann doch nach schöner Aktion von Bosnjak im Tor - allerdings ging korrekterweise die Fahne nach oben (75.). In den Schlussminuten hatten beide Teams noch die Möglichkeit zum Lucky-Punch. Ein Kroiß-Kopfball ging knapp am Pfosten vorbei (87.). Spitzer wiederum scheiterte in der Nachspielzeit per Kopf an Heid. Durch das torlose Remis bleibt Ansbach vor Burghausen.