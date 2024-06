Würzburg bindet "Leistungsträger" Meisel

Dominik Meisel hat seinen Vertrag bei den Würzburger Kickers um ein weiteres Jahr verlängert. Der 24-jährige Mittelfeldakteur wechselte 2017 von Bayern Hof an den Dallenberg und stand in 109 Liga-Spielen - von 2. Bundesliga bis Regionalliga- auf dem Platz. Vergangene Saison trug er mit 8 Toren in 32 Partien zur Würzburger Meisterschaft in der Regionalliga Bayern bei. Sportdirektor Sebastian Neumann unterstreicht: "Dominik ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Seine Erfahrung und seine Leidenschaft für die Kickers sind enorm wichtig. Er ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler." Meisel und der FWK sind sich auch beim sportlichen Ziel einig: Es soll zurück in die 3. Liga gehen.