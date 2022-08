"Würde uns nicht als Favorit sehen": Kleine warnt vor Freiburg

Nach zwei ordentlichen Aufritten ohne Zählbares will die SpVgg Bayreuth am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Freiburg II etwas mitnehmen. Trotz der nun anderen Vorzeichen warnt Thomas Kleine vor einer kniffligen Aufgabe.

"Wir haben einen sehr ordentlichen Auftritt hingelegt, für uns war es wichtig, die Menschen im Stadion von uns zu überzeugen. Es war eine tolle Stimmung, das haben wir als Mannschaft mitgenommen", ging SpVgg-Coach Thomas Kleiner nochmal auf das Pokalaus gegen den HSV ein. Bis zur 83. Minute waren die Bayreuther dem Coup ganz nah, dann schwanden die Kräfte und der Favorit gewann in der Verlängerung.

"Es war wichtig, den HSV schnell aus dem Kopf zu kriegen", machte Kleine klar. Keeper Sebastian Kolbe, der beste Bayreuther an diesem Tag, der auch zum Spieler des Spiels gekürt wurde, gab zu, dass dieses Spiel am Sonntag und Montag schon noch im Kopf gearbeitet habe. Aber spätestes seit Dienstag gilt der Fokus der zweiten Mannschaft des SC Freiburg.

"Es geht jetzt darum, spielerisch da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben - und uns zu belohnen und auch Punkte einzufahren", macht der Coach der "Altstadt" klar. Während die Bayreuther im ersten Spiel bei Zweitliga-Absteiger Ingolstadt und noch mehr im Pokal gegen den großen HSV als Underdog agieren konnten, ist die Ausgangslage nun anders: Es wird ein Duell auf Augenhöhe, in dem eventuell sogar die SpVgg aufgrund des Heimrechts als leichter Favorit angesehen werden kann.

Kleine lobt Freiburg II

Kleine bremst in der Hinsicht direkt. "Ich würde uns nicht als Favorit sehen. Du weißt bei einer zweiten Mannschaft auch nie, wer vielleicht von den Profis dazukommt", sagt der 44-Jährige und schiebt hinterher: "Jetzt zu sagen, es kommt Freiburg II, die schießen wir aus dem Stadion, das geht nicht. Wir haben großen Respekt vor ihnen, das ist eine sehr spielstarke Mannschaft mit jungen, gut ausgebildeten Spielern - aber auch erfahrene Jungs sind mit dabei. Sie haben sich letztes Jahr sehr gut in der Liga eingefunden.

Darf Ziereis starten?

Anders auftreten werden die Bayreuther in ihrem ersten Heimspiel in der 3. Liga aber definitiv. "Wir haben einen klaren Plan, wie wir es mit Ball machen wollen. In einem Heimspiel wollen wir dann auch mehr Ballbesitz haben", sagte Kleine, der in Ingolstadt und gegen den HSV mit seinem Team eher auf Konter setzte.

Diese Taktik könnte dann für Markus Ziereis sprechen. Der Toptorjäger aus der vergangenen Saison wurde bisher zweimal nur eingewechselt, im Pokal sogar erst in der 100. Minute noch nach Stefan Maderer, der in der Vorbereitung lange fehlte. "Gegen Hamburg haben wir mit Alex Nollenberger auf eine Spitze mit viel Tempo gesetzt. Markus Ziereis ist für uns als Spieler sehr wichtig, auch wenn er jetzt die ersten beiden Spiele nicht so viel gespielt hat. Das hängt auch davon ab, wie wir spielen werden", so Kleine, der dem Angreifer dann Hoffnung machte: "Wir haben jetzt eine englische Woche, wo wir mit Sicherheit auch das ein oder andere ändern werden."

Nach der Partie am Samstag gegen Freiburg geht es für Bayreuth nämlich direkt am Mittwoch beim SV Wehen Wiesbaden weiter.