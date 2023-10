"Würde mich freuen": Bekommt Werder-Ersatzkeeper Zetterer noch ein Spiel?

Michael Zetterer hat Jiri Pavlenka beim 0:1 in Dortmund im Tor des SV Werder Bremen ohne Leistungsverlust ersetzt. Auch gegen Union Berlin könnte er womöglich nochmals gefragt sein.

Das Lob von Ole Werner fiel noch am moderatesten aus, was jedoch weniger an fehlender persönlicher Wertschätzung für Michael Zetterer gelegen hat, als sicherlich daran, dass der Werder-Cheftrainer eigentlich bei jeglichen Torwartthemen an seinen darauf spezialisierten Kollegen im Bremer Trainerteam verweist.

So hielt sich der 35-Jährige etwa auch mit einer dezidierten Einschätzung dazu zurück, ob es nicht eine Herausforderung für einen Ersatztorwart sei, nahezu ohne vorherige Spielpraxis direkt eine vernünftige Leistung zu bringen: "Das stelle ich mir auch schwer vor … Er hat in der Vergangenheit nachgewiesen, dass er das kann. Und er hat es wieder bestätigt", sagte Werner, der am Freitagabend beim BVB (0:1) somit zumindest "eine gute Leistung" bei Zetterer vermerkt hatte.

Fritz: "Über sein Aufbauspiel brauchen wir nicht reden"

Nicht ganz so nüchtern bewertete hingegen Clemens Fritz den Arbeitsnachweis der Bremer Nummer zwei: "Das war sehr gut, er hat für mich ein hervorragendes Spiel gemacht und eine absolute Sicherheit ausgestrahlt. Und über sein Aufbauspiel brauchen wir nicht reden", lobte der Leiter Profifußball und meinte damit die fußballerischen Qualitäten des 28-Jährigen, sowie dessen präzise und gut getimten Abwürfe. Auch von Mitspieler Marvin Ducksch gab es viel Zuspruch für Zetterer: "Überragend - wenn wir ihn brauchen, ist er zu mehr als 100 Prozent da."

Der Gelobte selbst war ebenfalls "größtenteils zufrieden" mit seiner Leistung, mehrfach hatte er gegen den BVB zunächst einen früheren Rückstand und letztlich wohl auch eine deutlichere Niederlage verhindern können. Doch viel mehr als ein "dafür bin ich da" wollte Zetterer sich selbst dann auch gar nicht zuschreiben - und schon gar nicht eine Kampfansage an Jiri Pavlenka senden: "Natürlich würde ich gerne häufiger spielen", sagte der Mann, der in der vergangenen Saison lediglich zu zwei Ligapartien gekommen war: "Und so ein Spiel in Dortmund mach Lust auf mehr. Aber ich weiß um meine Rolle und dass die Fronten klar kommuniziert sind."

Darf Zetterer erneut für Pavlenka einspringen?

Pavlenka ist und bleibt die Nummer eins bei Werder. Der Tscheche war unter der Woche allerdings mit Adduktorenproblemen von der Nationalmannschaft zurückgekommen; ob der 31-Jährige für die kommende Partie am Samstag gegen Union Berlin (15.30 Uhr) jedoch wieder zur Verfügung stehen wird, ist noch fraglich. "Mitte der Woche können wir mehr sagen", erklärte Fritz. Zetterer hätte jedenfalls nichts dagegen, noch einmal einspringen zu dürfen: "Ich würde mich freuen."