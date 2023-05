Wück vor dem letzten Schritt: "Stehen verdient im Finale"

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft steht im EM-Finale und darf von einem historischen Erfolg träumen. Trainer Christian Wück ist stolz auf die Leistung seiner Mannschaft im Halbfinale und sieht in seinem Team eine besondere Generation.

Nach acht Jahren steht die deutsche U-17-Nationalmannschaft erstmals wieder in einem EM-Finale und darf davon träumen, sich erstmals seit 2009 zum Europameister zu krönen. Mit einem spektakulären 5:3 gegen Polen sicherte sich das Team von Trainer Christian Wück das Final-Ticket.

"Wir sind mächtig stolz auf die Jungs", ließ sich Wück nach dem Spiel auf der DFB-Webseite zitieren. "Ich hoffe, dass Deutschland nun auch merkt, dass hier eine Generation heranwächst, die sich auf dem Platz für das Nationaltrikot zerreißt und deutsche Mentalität auf den Platz bringt - so, wie es früher war." Während die A-Mannschaft bei der WM in Katar wie so oft bei den jüngsten Turnieren enttäuschte, spielt die U 17 ein hervorragendes Turnier. Die Vorrunde überstand man ohne Punktverlust, im Viertelfinale bezwang man die Schweiz im Elfmeterschießen und jetzt eben Polen.

Deutschland berappelt sich immer wieder nach Rückschlägen

"Für die Zuschauer im Stadion und an den Bildschirmen war es sicherlich ein unheimlich interessantes Spiel", so die Einschätzung des Trainers zu einem Spiel, in dem sein Team sich zweimal von einem Rückstand erholte und am Ende ein 3:3 letztlich in einen Sieg bog. "Es ging hin und her. Wir haben die Mannschaft auf dieses polnische Team vorbereitet, die eine sehr talentierte Truppe haben - besonders in der Offensive. Das haben sie auch heute wieder bewiesen, denn wir haben in der ersten Hälfte wenig Mittel gegen sie gefunden."

Die Führung für Polen sei verdient gewesen, weshalb man sich zum zweiten Durchgang für eine Umstellung entschied. Man sei "etwas kompakter im Zentrum gestanden, zudem wussten wir, dass Polen einbricht. Das war schon in den bisherigen Spielen so, dass sie in den letzten 20 Minuten nicht mehr auf dem Level wie zuvor spielen konnten. Und genau das war heute auch der Fall. Das haben wir stark ausgenutzt und wir stehen am Ende verdient im Finale."

Dort trifft man nun auf die Auswahl Frankreichs. Mut machen dürfte, dass man den kommenden Gegner bereits in der Gruppenphase mit 3:1 bezwingen konnte. Am Freitag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) gilt es nun, dies zu wiederholen.