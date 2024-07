WTG wird Ärmel- und Exklusivpartner bei Hertha BSC

Zusätzlich zum Engagement als Haupt- und Trikotsponsor der Frauen- und Mädchenabteilung steigt das Berliner Technologieunternehmen WTG zum Exklusivpartner bei Hertha BSC auf und wird künftig den Ärmel der Profis zieren.

Hertha BSC hat einen neuen Ärmelsponsor vorgestellt - und der stammt aus dem Pool der bereits bestehenden Partner. Die WTG wird zur Saison 2024/25 mit ihrem Logo auf dem Ärmel der Hertha-Profis erscheinen und steigt parallel zum Exklusivpartner des Vereins auf. Schon in der abgelaufenen Saison war das Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Berlin Haupt- und Trikotsponsor in der ersten Saison der neu gegründeten Frauen- und Mädchenabteilung der Alten Dame und wird dies auch in der kommenden Spielzeit bleiben.

Die WTG und Hertha BSC verbindet bereits eine lange Zusammenarbeit. Schon vor rund 35 Jahren war das Unternehmen Teil der Sponsorengruppe "Club 100", "heute begleitet der Digitalisierungs-Experte den Hauptstadtclub bei den Herausforderungen der digitalen Transformation", heißt es in der Pressemitteilung.

Lösung "ebenso überzeugend wie naheliegend"

"Wir schätzen den 'Berliner Weg' von Hertha ungemein - offen, transparent und demütig, mit Fokus auf die eigenen Talente", betont WTG-CEO Dirk Walla. "Eine solche gelebte Nachhaltigkeit ist vorbildlich und nicht nur im sportlichen Bereich zielführend, sondern auch in unserem Innovations- und Technologie-Umfeld."

Die WTG sei für die Herthaner eine "ebenso überzeugende wie naheliegende Lösung als Ärmelpartner", erklärt Thorben Jeß, Vice President im Team Hertha BSC der Sportmarketingagentur SPORTFIVE. "Dass das Unternehmen zeitgleich auch Exklusivpartner wird, unterstreicht die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten."

CG Elementum nicht mehr Exklusiv- und Ärmelpartner

Mit dem bisherigen Ärmelsponsor CG Elementum wurde sich derweil im gegenseitigen Einvernehmen auf eine Aufhebung der ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 ausgelegten Zusammenarbeit als Exklusiv- und Ärmelpartner verständigt. Der Dienstleister für nachhaltige Immobilienentwicklung wird in der kommenden Saison allerdings als Werbepartner an Bord bleiben.

Noch Ende des vergangenen Jahres war es zum Zoff zwischen den Berlinern und CG Elementum gekommen. Aufgrund vermeintlich ausstehender Zahlungen hatte der Hauptstadt-Klub versucht, Druck auf das Unternehmen auszuüben. Nach wenigen Wochen wurden die Missverständnisse allerdings beseitigt und die Zusammenarbeit wieder vollumfänglich aufgenommen.

Nun folgt die vorzeitige Trennung also doch. "Wir haben diese Entscheidung gemeinsam getroffen. Für das wertvolle Engagement als Ärmel- und Exklusiv-Partner an der Seite von Hertha BSC sind wir CG Elementum sehr dankbar", lässt sich Hertha-Geschäftsführer Thomas E. Herrich zitieren.