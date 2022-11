WTA-Finals: Swiatek feiert souveränen Auftakt - Garcia sorgt für Bestmarke

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat bei den WTA-Finals einen souveränen Auftakt gefeiert. Ihre kommende Gegnerin Caroline Garcia stellte derweil einen neuen Jahres-Rekord auf.

Iga Swiatek ist mit einem souveränen Sieg in die WTA-Finals in den USA gestartet. IMAGO/USA TODAY Network

Nachdem bereits Maria Sakkari und Aryna Sabalenka in der Nacht auf Dienstag für erste Ausrufezeichen in Texas gesorgt hatten, zog nun auch Swiatek nach. Beim Vorrunden-Auftakt hatte die 21-Jährige gegen ihre russische Widersacherin Darya Kasatkina keine Mühe und gewann in zwei Sätzen (6:2; 6:3). Bemerkenswert: Es war ihr 46. Spiel im laufenden Jahr, in dem sie keinen Satz an ihre Gegenspielerin abgeben musste - zuvor war das nur Serena Williams (66) and Agnieszka Radwanska (46) gelungen.

Ebenfalls siegreich in das Turnier der aktuell besten acht Tennisspielerinnen ist die Französin Caroline Garcia gestartet. Auch sie durfte nach zwei Sätzen jubeln und besiegte die US-Amerikanerin Cori Gauff 6:4 und 6:3. Dabei stellte Garcia eine neue Bestmarke auf: Sie verbuchte ihren 370. Ass in diesem Jahr - so viele wie keine andere Spielerin.

Weiter geht es in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) mit dem Duell zwischen Ons Jabeur und Jessica Pegula (23 Uhr). Später stehen sich Maria Sakkari und Aryna Sabalenka gegenüber (1 Uhr). Swiatek trifft in der Folgenacht auf Garcia. Gauff bekommt es mit Kasatkina zu tun.