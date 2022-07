WSV-Kapitän gefunden: Patzler folgt auf Brasilien-Backpacker Backszat

Zwei Wochen vor Saisonbeginn laufen beim Wuppertaler SV weiterhin die Kaderplanungen. Immerhin gibt es inzwischen Kapitän und Mannschaftsrat, gesucht wird noch ein Angreifer.

Weil sich Felix Backszat dazu entschied, eine längere Reise mit dem Rucksack durch Brasilien weiteren Einsätzen für den Wuppertaler SV vorzuziehen, musste sich der West-Regionalligist nach einem neuen Kapitän umsehen.

Trainer Björn Mehnert, der sich im Rahmen des Erwerbs der Pro-Lizenz (früher Fußballlehrer) momentan bei der Frauen-Europameisterschaft in England aufhält und am Samstag zur offiziellen Saisoneröffnung zurückerwartet wird, hatte dem Team Torwart Sebastian Patzler, Spielmacher Kevin Rodrigues Pires und den neuen Offensivspieler Marco Stiepermann (zuletzt SC Paderborn 07) als mögliche Kandidaten vorgeschlagen. In geheimer Wahl sprach sich die Mehrheit des WSV-Kaders für Torhüter Patzler aus. Neben dem Kapitänstrio ergänzen Marco Königs, Moritz Montag und Lion Schweers den Mannschaftsrat.

Derweil sucht WSV-Sportchef Stephan Küsters noch nach einem zusätzlichen Angreifer, der dem routinierten Sturmduo Königs (32) und Roman Prokoph (36) Konkurrenz machen soll. "Wir sind offensiv schon gut aufgestellt, werden deshalb auf keinen Fall einen Schnellschuss machen", betont Küsters und beobachtet genau den Markt. Der Ex-Profi hebt die Attribute Geschwindigkeit und Tiefgang im Anforderungsprofil des möglichen Neuzugangs besonders hervor.

Die Neuzugänge Tobias Peitz und Bastian Müller (beide Muskelfaserriss) sowie Valdet Rama (muskuläre Probleme) absolvierten im Trainingslager lediglich individuelle Einheiten, haben nach der Rückkehr ins Bergische Land das Mannschaftstraining aber wieder aufgenommen. Längerfristig fallen dagegen noch mit Mittelfeldspieler Lukas Demming (Muskelbündelriss) und Torwart Franz Langhoff (Rückenprobleme) zwei weitere Neu-Wuppertaler aus.

Grundsätzlich sieht Küsters die Regionalliga West in dieser Saison wegen ambitionierter Neulinge wie Wattenscheid oder Bocholt sogar "stärker aufgestellt. Wir wollen möglichst mit einem Heimsieg in die neue Saison starten und uns in eine gute Ausgangsposition bringen". Los geht es für den WSV am 23. Juli im Stadion am Zoo gegen den einstigen Zweitligisten Rot Weiss Ahlen.