WSV holt Sprockhövel-Talent Müller

Auf der Suche nach Verstärkungen ist der Wuppertaler SV in der Oberliga fündig geworden. Von der TSG Sprockhövel wechselt Levin Müller an das Stadion am Zoo. Der 21-jährige Außenverteidiger kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden und stand für die TSG 2023/24 in 27 Fünftliga-Partien auf dem Rasen. Wuppertals Sportlicher Leiter Gaetano Manno betont in einer Meldung: "Levin ist ein junger Spieler mit viel Talent, sehr variabel einsetzbar und hatte eine starke Jugendzeit, unter anderem bei Borussia Dortmund."