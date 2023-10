WSG will Steirer-Triplepack positiv abschließen

Bereits zum dritten Mal in Folge geht es für die WSG Tirol in die Steiermark. Die letzten beiden Ausflüge in den Südosten Österreichs verliefen für die Tiroler mit dem Cup-Aus gegen Zweitligist Leoben und der Niederlage gegen Sturm Graz in der Liga allerdings wenig erfreulich. Beim Duell gegen den TSV Hartberg soll nun aber zumindest ein positiver Abschluss gelingen.

Der Steiermark-Triplepack in den vergangenen zwei Wochen war für die WSG Tirol bislang kein Erfolgserlebnis. Im ÖFB-Cup musste man sich in der zweiten Runde dem DSV Leoben geschlagen geben, wenige Tage später setzte es auch in der Bundesliga eine knappe 0:1-Niederlage gegen Vizemeister Sturm Graz. Gemäß dem Sprichwort "Aller guten Dinge sind drei" hoffen die Mannen von Chefcoach Thomas Silberberger, nun beim Abschluss der Steirer-Phase beim Duell gegen den TSV Hartberg zumindest auf einen positiven Ausgang, um mit einem guten Gefühl in die anstehende Länderspielpause zu gehen. "Man hat bereits gegen Sturm Graz eine Reaktion gesehen. Die Intensität von uns war top und wir haben da voll mithalten können. Wir sind fit, da gibt es keine Ausreden. Jetzt geht es darum, dass wir endlich unser Ding über 90 Minuten durchziehen und endlich keinen groben individuellen Fehler machen", betont Coach Silberberger vor der Partie.

Zurzeit ziehen die Tiroler allerdings eine bereits drei Spiele anhaltende Niederlagenserie mit sich, die man nur allzu gerne loswerden möchte. Die Hartberger konnten allerdings in den letzten fünf Partie nicht bezwungen werden und blieben in den drei vergangenen Pflichtspielen gar ohne Gegentor. In den letzten zwei Ligaduellen konnten die offensiv starken Oststeirer aber auch nicht anschreiben, weswegen Silberberger von einem angestachelten Konkurrenten ausgeht: "Hartberg ist bekannt dafür, dass sie unter Markus Schopp mit extrem viel Risiko hinten rausspielen und das ist auch ab und zu nicht so gut ausgegangen. Heuer sieht das bei Hartberg sehr stabil aus und daher ist das mit Sicherheit eine Herausforderung für uns."

WSG mit guter Bilanz gegen Hartberg

Auch Mittelfeldprofi Julius Ertlthaler, der selbst von Sommer 2020 bis Sommer 2021 in Hartberg sein Geld verdiente und dabei zwei Tore in 30 Pflichtspielen beisteuern konnte, erwartet einen Gegner mit einem klaren Plan: "Die Mannschaften von Markus Schopp haben einen ganz klaren Spielstil, versuchen spielerisch viele Lösungen zu finden im Spielaufbau und da gilt es natürlich dagegenzuhalten. Wir haben einen guten Plan vom Trainer mitgekriegt und den gilt es, über 90 Minuten umzusetzen." Ein zentraler Punkt wird dabei, das Abstellen der eigenen Fehleranfälligkeit sein, die den Tirolern bereits einige Punkte gekostet hat. "Da waren die letzten Wochen nicht sehr hilfreich, weil immer irgendeiner einen großen Fehler gemacht hat. Dann ist es schwer, Zählbares zu holen. Ich hoffe aber schon, dass wir jetzt die Kurve gekratzt haben und dass etwas bewirkt hat", so Silberberger.

Ein positiver Umstand für die Tiroler ist, dass man vier der bisherigen sechs Auswärtsspiele in Hartberg gewinnen konnte und damit so viele wie gegen keinen anderen Klub. Zudem holten man vier der fünf gesammelten Zähler in der aktuellen Spielzeit in der Fremde und konnte fünf der letzten sieben Duelle gegen die Oststeirer siegreich bestreiten. Das letzte Aufeinandertreffen endete für die Tiroler allerdings mit einem 0:5-Debakel. Silberberger weiß, dass sich durch das risikoreiche Spiel der Hartberger Umschaltsituationen ergeben werden und weiß, dass "wenn wir intensiv am Weg sind, intensiv in die Zweikämpfe gehen und ihre typischen Spielcharakteristika kaltstellen können, für uns etwas möglich sein kann. Aber wir wollen ja nicht nur auf Umschaltsituationen hoffen, sondern auch selbst Fußball spielen. Da haben wir genügend Qualität in der Mannschaft."

Und damit soll das aktuelle Abwehrbollwerk der Oststeirer durchbrochen und der erste Sieg seit drei Pflichtspielen eingefahren werden. Für Ertlthaler war das Spiel gegen Sturm ein wichtiger Motivationsschub, der "uns Selbstvertrauen gegeben hat. Wir schauen nur nach vorne." Auch WSG-Coach Silberberger erwartet ein ausgeglichenes Spiel: "Wenn beide Teams einen absoluten Tag haben, können sie sich auf Augenhöhe begegnen. Das zeigt auch die Statistik. Wir fahren nicht chancenlos nach Hartberg."