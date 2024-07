WSG Tirol verlängert mit Trio

Vor dem Start der kommenden Saison gibt die WSG Tirol die Vertragsverlängerungen mit gleich drei Profis bekannt. Johannes Naschberger, Thomas Geris und David Jaunegg werden auch künftig für den Tiroler Bundesligisten auflaufen.

Bei der WSG Tirol stellt man die Weichen für die Zukunft und vermeldet die Vertragsverlängerungen mit gleich drei Spielern. Johannes Naschberger, Thomas Geris und David Jaunegg bekennen sich zu ihrem Stammklub und werden auch in der kommenden Saison für den Tiroler Bundesligisten im Einsatz sein. Während Geris und Jaunegg seit Juli 2022 für das Profiteam der Wattener im Einsatz sind, geht Mittelfeldspieler Naschberger nun schon in seine fünfte Saison im Westen Österreichs. Über die genaue Laufzeit der neuen Arbeitspapiere gab man keine Auskunft.

WSG-Manager-Sport Stefan Köck freut sich, das Tiroler Trio weiter im Verein halten zu können: "Mit Johannes Naschberger, Thomas Geris und David Jaunegg konnten wir drei weitere Tiroler in unseren Reihen halten. Alle drei Akteure machten den Weg über die Akademie Tirol sowie den Tiroler Fußballverband und sind fixe Bestandteile unseres Kaders. Vor allem Naschi hat bereits 98 Einsätze in der Bundesliga zu buchen stehen und ist mit seinen 24 Jahren unser dienstältester Spieler. Auch wenn das Heimatbundesland der Spieler nicht ausschlaggebend für den Erfolg ist macht es mich stolz, bereits 13 Tiroler Akteure in unseren Reihen zu haben. Nun gilt es, diesen Vertrauensvorschuss in Leistung umzuwandeln."

Naschberger bringt es seit seinem Wechsel im Sommer 2020 vom SV Wörgl bereits auf 107 Pflichtspiele für die WSG und zählte in den letzten Jahren zum Stammpersonal. Geris erlebte seinen Durchbruch im vergangenen Jahr als er in 13 Bundesligaspielen auf dem Platz stand und sich zum Ende der Saison öfters in der Anfangsformation wiederfand. Rechtsverteidiger Jaunegg kam bislang noch meist für die Zweimannschaft der Tiroler zum Einsatz und hat bislang sechs Pflichtspiele für den Tabellenelften der vergangenen Bundesliga-Saison absolviert.

Auch Neo-Coach Philipp Semlic freut sich, weiter auf die Dienste des Trios bauen zu können: "Eine der Säulen unserer Philosophie ist es, dass wir für junge Tiroler eine Entwicklungsplattform im Profifußball bieten wollen. Daher sind wir sehr froh, dass sich mit Johannes, Thomas und David drei weitere Tiroler für diesen Weg entschieden haben. Es ist ein schönes Zeichen an die Akademie Tirol sowie den Tiroler Fußballverband und ein Beweis für die gut funktionierende Zusammenarbeit, dass drei Absolventen im Heimatbundesland unter Vertrag stehen und in der ADMIRAL Bundesliga spielen."