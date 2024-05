WSG Tirol verlängert mit Kapitän Müller

Nach dem gesicherten Klassenerhalt gibt die WSG Tirol die Vertragsverlängerung mit Kapitän Valentino Müller bekannt. Der 25-jährige Mittelfeldspieler unterzeichnet ein neues Arbeitspapier über zwei Jahre bis Sommer 2026.

Die WSG Tirol und Kapitän Valentino Müller beschreiten auch über die aktuelle Saison hinaus weiter einen gemeinsamen Weg. Der Leistungsträger der Tiroler verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre und bindet sich bis Sommer 2026 an seinen Stammklub. Der gebürtige Vorarlberger wechselte im Sommer 2021 vom LASK in den Westen Österreichs und bringt es bislang auf 80 Pflichtspieleinsätze.

"Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag bei der WSG verlängert zu haben. Ich freue mich auf die spannende Aufgabe mit dem neuen Trainer sowie auf eine erfolgreiche Zeit", sagt Müller, der in den vergangenen drei Spielzeiten zum Stammpersonal unter Ex-Coach Thomas Silberberger zählte. In der abgelaufenen Saison brachte es der ehemalige Altach-Profi verletzungsbedingt nur auf 14 Einsätze, im unteren Play-off stand er aber in sieben von zehn Partien wieder in der Anfangsformation.

WSG-Manager-Sport Stefan Köck freut sich über den Vertrauensbeweis des Kapitäns: "Valentino ist vor drei Jahren zur WSG gekommen und ist seither ein wichtiger Baustein sowie ein absoluter Leistungsträger. Bereits seit der letzten Saison war er gemeinsam mit Felix Bacher Kapitän, wurde aber leider oft von einer Achillessehnenreizung ausgebremst. Deshalb freut es mich umso mehr, dass Valentino wieder bei voller Fitness ist und auch in den kommenden zwei Jahren bei uns unter Vertrag steht und die Mannschaft weiterhin anführt."

Erst vor kurzem hatte die WSG Philipp Semlic als Nachfolger von Langzeitcoach Silberberger präsentiert, der bei den Wattenern einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat.