WSG Tirol: Nach dem Cup-Aus soll es in Graz mit dem Sieg klappen

Nach einem schwierigen Saisonstart mit nur fünf Punkten aus den ersten acht Spielen, musste die WSG Tirol mit dem Cup-Aus gegen Zweitligist Leoben unter der Woche den nächsten Rückschlag hinnehmen. Coach Thomas Silberberger erwartet sich daher von seinen Spielern eine Reaktion im Duell gegen Sturm Graz und hofft darauf, eine unschöne Serie zu beenden.

Die WSG Tirol erlebt bisher wahrlich keine einfache Saison 2023/24. In der Liga findet man sich nach den ersten acht Spieltagen mit fünf Zählern nur auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder, im ÖFB-Cup musste man sich zudem zuletzt Zweitligist DSV Leoben geschlagen geben und bereits vor dem Achtelfinale die Segel streichen. Für Cheftrainer Thomas Silberberger und seine Mannschaft steht daher viel Arbeit an, um schnellstmöglich in die Spur zu finden und einen wichtigen Befreiungsschlag zu landen. Allerdings wartet im kommenden Duell mit Sturm Graz ein Gegner, gegen den die Tiroler im Oberhaus bislang noch kein Erfolgserlebnis feiern konnten.

So hat die WSG keines ihrer zehn bisherigen Aufeinandertreffen in der Bundesliga mit den Grazern für sich entscheiden können und musste sich dabei achtmal geschlagen geben. Insgesamt holte man nur zwei Punkte in diesen Duellen und damit so wenige wie gegen kein anderes Bundesliga-Team. Cheftrainer Silberberger hofft daher, dass man nach dem Dämpfer gegen Leoben in der Steiermark für die große Überraschung und ein Ende dieser zermürbenden Statistik sorgen kann: "Es wäre natürlich sehr wichtig, im elften Duell nun den ersten Dreier einzufahren. Wohlwissend, dass eine schwere Aufgabe vor uns steht, wollen wir den 'weißen Fleck' auf unserer Bundesliga-Karte entfernen."

Zwei Profis vor Jubiläum

Allerdings blieben die Steirer als einziges Bundesliga-Team in den bisherigen acht Spielen noch ungeschlagen und damit erst zum zweiten Mal in diesem Zeitraum nach der Saison 1997/98. Zwar meisterten die Steirer ihre Pflichtaufgabe im ÖFB-Cup mit einem 3:0-Auswärtssieg beim SV Leobendorf ohne Probleme, davor waren die "Blackies" allerdings zweimal im Ligabetrieb sowie auf internationalem Parkett ohne vollen Erfolg geblieben. Erschwerend kommt für die Steirer dazu, dass die WSG Tirol vier ihrer bisher fünf gesammelten Punkte auf fremden Plätzen geholt hat und bereits seit zwei Auswärtspartien nicht mehr zu bezwingen war. Drei Auswärtssiege in Folge gelangen der Silberberger-Truppe im Kalender 2023 allerdings noch nicht.

Dem WSG-Trainer steht bis auf den weiter angeschlagenen Valentino Müller (Achillessehnenreizung) dafür der gesamte Kader zur Verfügung, der sich in einem einwöchigen Trainingscamp auf die kommenden Aufgaben mit seiner Mannschaft noch einmal intensiv vorbereitet hat. Eine besondere Partie könnte das kommende Duell auch für zwei Spieler werden. Sowohl Sturm-Mittelfeldstabilisator Jon Gorenc Stankovic als auch WSG-Profi Matthäus Taferner stehen vor ihrem 100. Einsatz in der Bundesliga. Anstoß ist am Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! auf kicker) in der Grazer Merkur-Arena.