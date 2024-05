WSG Tirol holt Torhüter Eckmayr zurück in die Heimat

Die WSG Tirol verstärkt sich auf der Torhüterposition mit Alexander Eckmayr. Der 24-Jährige war zuletzt für den SCR Altach im Einsatz und kehrt nun in sein Heimat-Bundesland zurück.

Nach seinem angekündigten Abschied vom SCR Altach hat Alexander Eckmayr bereits einen neuen Klub gefunden. Der 24-jährige Keeper, der am 29. Spieltag der vergangenen Saison beim 2:2 gegen die Wiener Austria sein Bundesliga-Debüt gab, schließt sich der WSG Tirol an. Für den gebürtigen Münchner ist es eine Rückkehr nach Tirol, wo er den Nachwuchs von Wacker Innsbruck und die Akademie Tirol durchlief.

"Wir freuen uns, mit Alexander Eckmayr einen jungen Tiroler mit tollen Anlagen und einer passenden Altersstruktur verpflichtet zu haben. Alex hat bereits in der Vergangenheit in der 2. Liga sein Können unter Beweis gestellt und in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga debütiert. Ich bin davon überzeugt, dass er eine Bereicherung für unser Torwart-Team ist", erklärt Sportdirektor Stefan Köck die Verpflichtung des bisherigen Altach-Keepers.

Der 1,90-Meter große Torhüter feierte 2019 in der 2. Liga sein Profidebüt für die Zweitvertretung von Wacker Innsbruck und verließ den Klub im Sommer 2022. Nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit heuerte er im Jänner 2023 bei Regionalligist Hertha Wels an, wo er sich einen Stammplatz erarbeiten konnte und nur ein halbes Jahr später in die Bundesliga zu Altach weiterzog. Dort brachte es der Rückhalt aber nur auf einen Pflichtspieleinsatz für das Profiteam. Nun blickt Eckmayr seiner Rückkehr nach Tirol mit viel Ehrgeiz entgegen: "Die Vorfreude auf die Bundesliga im eigenen Bundesland ist sehr groß. Ab dem Zeitpunkt, wo das Angebot von der WSG am Tisch gelegen ist, habe ich mich sehr auf die neue Aufgabe gefreut."