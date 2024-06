WSG Tirol holt Hinterseer nach Österreich zurück

Die WSG Tirol lässt mit einer prominenten Spielerverpflichtung aufhorchen. Lukas Hinterseer kehrt nach zehn Jahren im Ausland nach Österreich zurück und wird künftig den Angriff der Tiroler verstärken. Der 32-jährige Angreifer bringt auch die Erfahrung von 13 A-Team-Länderspielen mit.

Lukas Hinterseer heuert in Tirol an. WSG Tirol

Transfercoup bei der WSG Tirol. Wie die Tiroler offiziell vermelden, schließt sich Ex-ÖFB-Teamspieler Lukas Hinterseer zur kommenden Saison den Wattenern an. Für den 33-jährigen Angreifer ist es nach zehn Jahren im Ausland bei diversen Klubs in Deutschland sowie einem kurzen Abstecher in Südkorea bei Ulan Hyundai eine Rückkehr in die Heimat. Im Sommer 2014 brach der gebürtige Kitzbühler seine Zelte bei Wacker Innsbruck ab und wagte anschließend den Sprung nach Deutschland zum FC Ingolstadt.

"Ich bin sehr glücklich, dass wir mit Lukas Hinterseer einen top fitten Führungsspieler für unsere WSG Tirol gewonnen haben. Lukas bringt neben seinen herausragenden sportlichen Qualitäten sowie seiner Erfahrung auch eine starke Mentalität mit", erklärt Manager Sport Stefan Köck die Verpflichtung des routinierten Stürmers, der in seiner Laufbahn auch 13-mal für das österreichische Nationalteam zum Einsatz kam. Zudem bringt Hinterseer die Erfahrung von 172 Partien in der 2. Bundesliga sowie 56 Spielen in der deutschen Bundesliga mit und konnte dabei insgesamt 61 Tore verzeichnen.

Zehnte Karrierestation

Neo-WSG-Coach Philipp Semlic zeigt sich hocherfreut über die Verpflichtung des ehemaligen Teamspielers: "Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist Lukas von unserem WSG-Weg zu überzeugen. Lukas hat nicht nur fußballerische Qualitäten, sondern passt mit seiner Bodenständigkeit und seiner Verwurzelung in Tirol sehr gut zu unserem Projekt. Er wird mit seiner Erfahrung und seinen Leaderqualitäten unseren jungen Spielern enorm weiterhelfen, sodass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen können."

Das hofft auch Hinterseer selbst, der nach Wacker Innsbruck, FC Lustenau, First Vienna FC sowie im Ausland bei Ingolstadt, VfL Bochum, Hamburger SV, Ulsan Hyundai, Hannover 96 und zuletzt Hansa Rostock nun schon seine zehnte Karrierestation ansteuert. "Die Vorfreude ist riesig. Nachhause kommen ist immer ein schönes Gefühl und es macht mich wirklich glücklich, dass es nun mit der WSG geklappt hat. Auf eine erfolgreiche, gemeinsame Zeit."