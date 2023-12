WSG Tirol & Austria Lustenau: Die Zahlen sind im Keller

Zahlen gewünscht? Bittesehr! Nicht alle Zahlen, die "Opta" über die beiden "Kellerkinder" WSG Tirol und Austria Lustenau schrieb, sind rot.

Kranke Zahlen…

… Austria Lustenau gewann keines der ersten 17 Saisonspiele - das mussten in der 50-jährigen Bundesliga-Historie bisher nur Vorwärts Steyr (1995/96), der Salzburger AK (1985/86) und der SC Neusiedl/See (1983/84) über sich behaupten lassen.

… die WSG Tirol erzielte sechs (ihrer 18) Tore nach Flanken aus dem Spiel, nur RB Salzburg war mit acht (von allerdings 34) Toren nach Flanken noch öfter erfolgreich.

… die Lustenauer kamen in 19,4 Prozent der Fälle nach einem hohen Ballgewinn (67) auch zum Abschluss (13) - das ist der höchste Anteil eines Teams in der Herbstsaison.

… die WSG Tirol führte im Schnitt 118 Zweikämpfe pro Spiel, ein Wert, den sonst nur noch die Wiener Austria erreichte.

… Austria Lustenau unterlag im Herbst Sturm Graz zweimal. Damit haben die Vorarlberger ihre letzten 15 Bundesliga-Spiele gegen die Grazer verloren - so viele Niederlagen in Folge gegen einen Gegner hat zuvor noch nie ein Team in der Bundesliga erleiden müssen.

Best of the West…

… am ersten Spieltag erzielte Lukas Fridrikas, dank eines Doppelpacks gegen Hartberg, sein 17. Tor in der Bundesliga - alle für den SC Austria Lustenau. Er stellte damit den Klubrekord von Tamas Tiefenbach ein. Auf seinen 18. Treffer wartet Fridrikas allerdings seither.

… WSG-Topscorer Nik Prelec stand in allen 17 Spielen der Herbstsaison in der Startelf und kassierte keine Karte - diese Kombination kann kein anderer Feldspieler aufweisen.

… mit Boris Moltenis vom SC Austria Lustenau lief am 26. August 2023 im Derby gegen den SCR Altach der erste Spieler aus Martinique in einem Bundesliga-Spiel auf.

… der Tiroler Matthäus Taferner bereitete 43 Schüsse direkt vor - auch wenn dann nur einer davon im Tor landete, das ist Bestwert in dieser Saison der Bundesliga. Der 22-Jährige ist auch der Spieler, der am öftesten gefoult wurde (42-mal).

… Lustenau-Keeper Domenik Schierl parierte in der Herbstsaison 74 Schüsse - Höchstwert aller Torhüter. Dennoch kassierte er 40 Gegentore, die ebenfalls Höchstwert bedeuten.

… an seinen Zweikampfwerten liegt es nicht, dass sich Osarenren Okungbowa von der WSG Tirol noch nicht recht in der Bundesliga etabliere konnte. Mit einer Erfolgsquote von 65,3 bzw. 66,7 Prozent ist er zu Boden wie zu Luft der fünftbeste Zweikämpfer der Liga.

… der Brasilianer Rafael Devisate kam in der 10. Runde im Alter von 18 Jahren und 66 Tagen zum Einsatz und ist damit der jüngste Bundesliga-Spieler in dieser Saison.