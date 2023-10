WSG tankt mit torlosem Remis gegen Serie-B-Klub FC Südtirol Selbstvertrauen

In der aktuellen Bundesliga-Saison läuft es für die WSG Tirol so ganz und gar nicht. Nach lediglich einem Sieg und zwei Unentschieden steht man mit nur fünf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und kassierte zuletzt vier Niederlagen in Folge. Im Test gegen den italienischen Zweitligisten FC Südtirol konnte man hier für einen Stopp sorgen.

Gleich viermal in Folge musste sich die WSG Tirol vor der Länderspielpause geschlagen geben, musste das frühe Aus im ÖFB-Cup hinnehmen und findet sich in der Tabelle nur auf dem vorletzten Platz wieder. Die Mannschaft von Thomas Silberberger tut sich in der aktuellen Spielzeit ziemlich schwer und konnte erst einen Sieg bejubeln (3:2 gegen Schlusslicht Austria Lustenau). Zuletzt ging man in der Liga gar zweimal in Folge ohne eigenen Treffer als Verlierer vom Platz, weswegen die spielfreie Zeit den Tirolern durchaus entgegenkam. Dabei absolvierte der Tabellenelfte ein Testspiel gegen den italienischen Zweitligisten FC Südtirol und konnte mit einem torlosen Remis gegen den Serie-B-Klub zumindest für ein Ende der Pleitenserie sorgen.

Coach Silberberger zeigte sich nach dem Test gegen Südtirol im FCS Center in Eppan mit dem Auftritt seiner Truppe im Reinen: "Es war von beiden Seiten ein hochintensives Match. Südtirol hat genau so gespielt, wie sie es in der Meisterschaft machen. Sie haben extrem tief verteidigt und so war es für uns schwierig, Lösungen zu kreieren. Meine Mannschaft hat es aber gut gemacht. Es war ein Testspiel der besseren Sorte." Auch wenn es die WSG zwar erneut verpasste, einen eigenen Treffer zu markieren, konnte man nach zehn Gegentoren in den vergangenen vier Spielen zumindest hinten wieder die Null halten.

Auch Mittelfeldprofi Johannes Naschberger freute sich über einen reifen Auftritt seiner Mannschaft und sah sich beim Duell gegen den Tabellenelften der Serie B schlussendlich als das bessere Team: "Wir hatten das Spiel im Griff. Wir haben spielerisch dominiert und versucht, Lösungen im Angriff zu finden. Südtirol ist tief gestanden und war physisch sehr präsent. Aufs Ganze gesehen waren wir den Tick besser." Nach der Länderspielpause geht es für die Tiroler mit einem Heimspiel gegen Austria Wien weiter, gegen die man in den vergangenen acht Liga-Duellen aber ohne Sieg blieb.