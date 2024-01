WSG remisiert gegen Ried - Altach verliert ersten Test im Trainingslager

Gleich vier Halbzeiten über jeweils 30 Minuten spulte die WSG Tirol im Testspiel gegen Zweitligist SV Ried ab. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Der SCR Altach hingegen verlor seine erste Partie im Trainingslager in Side.

Vor dem Abflug ins Winter-Trainingslager nach Side in der Türkei absolvierte die WSG Tirol ihr drittes Testspiel und traf dabei in einer Partie mit vier Halbzeiten über je 30 Spielminuten auf Zweitligist SV Ried. Der Probelauf zwischen den beiden Mannschaften endete mit einem 1:1-Unentschieden. Ried-Testspieler Benoit Onambele konnte mit dem Führungstreffer gleich Werbung in eigener Sache betreiben, Luca Kronberger erzielte für die Tiroler nach 58 Minuten den Ausgleich.

Cheftrainer Thomas Silberberger war nach dem Spiel mit der Leistung seiner Profis zwar zufrieden, hatte aber auch Kleinigkeiten zu beanstanden: "Es war ein hochintensiver Test über 120 Minuten, der seinen Zweck voll und ganz erfüllt hat. Beide Treffer sind aus großen individuellen Fehlern beider Mannschaften entstanden. Ansonsten haben wir wenig zugelassen und vor allem in der zweiten Hälfte einige Aktionen nicht sauber zu Ende gespielt. In dieser Phase haben wir einige Großchancen liegen gelassen. Zum Schluss hatte Aleks (Anm. Buksa) auch noch den Siegtreffer am Fuß, aber ich bin mit allen 22 Akteuren sehr zufrieden."

Altach verliert gegen Vasas

Der SCR Altach hingegen musste sich im ersten Testspiel während des Trainingslagers in Side mit 0:2 dem ungarischen Zweitligisten Vasas FC geschlagen geben. Mit Stammtorhüter Dejan Stojanovic und Abwehrchef Lukas Guggenig, die beide ihren Präsenzdienst beim Bundesheer absolvieren und erst während des Spiels die Reise in die Türkei antreten konnten, fehlten Coach Joachim Standfest aber zwei wichtige Stammspieler. Zudem wurden die beiden angeschlagenen Spieler Tobias Schützenauer und Sandro Ingolitsch als Vorsichtsmaßnahme geschont, Dominik Reiter musste mit muskulären Problemen passen.

Mit Leihspieler Vesel Demaku, der bis Saisonende von Vizemeister Sturm Graz ins "Ländle" wechselte und Offensivspieler Ousmane Diawara kamen bei den Vorarlbergern auch zwei Winter-Neuzugänge zum Einsatz. Beide Profis standen jeweils über eine Halbzeit am Platz, Demaku durfte von Beginn ran, Diawara ersetzte Routinier Atdhe Nuhiu zur Pause. Am kommenden Montag stehen mit den Partien gegen Spartacus FC aus Ungarn und dem FK Radnicki aus Serbien bereits die zwei nächsten Tests an. Zum Pflichspielstart erwartet die Altacher am 10. Februar (17 Uhr, LIVE! auf kicker) ein Heimspiel gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz, die in der Tabelle aktuell einen Punkt vor den Vorarlbergern stehen.