WSG präsentiert Silberberger-Nachfolger am Mittwoch

Die WSG Tirol wird am Mittwoch ihren neuen Cheftrainer präsentieren.

Die WSG Tirol wird am Mittwoch um 14 Uhr ihren neuen Cheftrainer vorstellen. Das teilten die Wattener am Pfingstmontag in einer Aussendung mit. Demnach haben Sportmanager Stefan Köck und Co. einen Nachfolger für Thomas Silberberger, der die WSG mit Saisonende nach elf Jahren verließ, gefunden.

Bis zuletzt galten Thomas Grumser und Ex-Rapid-Trainer Zoran Barisic als aussichtsreichste Kandidaten auf den vakanten Trainerposten. Allerdings befand sich die WSG in den vergangenen Wochen mit zahlreichen weiteren Coaches im Gespräch.

Die WSG schloss die vergangene Saison auf dem elften Rang ab. Der Vorsprung auf Absteiger Austria Lustenau betrug letztlich drei Zähler.