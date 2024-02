WSG-Kapitän Müller erneut zum Zusehen gezwungen

Vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim Wolfsberger AC hat die WSG Tirol eine bittere Nachricht ereilt: Kapitän Valentino Müller erlitt bei seinem Startelf-Comeback im Heimspiel gegen Austria Lustenau (0:2) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich und fällt damit erneut aus.

Nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen Schlusslicht Austria Lustenau ist die Stimmung bei der WSG Tirol nicht die allerbeste. Nun folgt für die Mannschaft von Thomas Silberberger aber direkt der nächste Nackenschlag. Denn wie der Tabellenvorletzte in einer Aussendung bekanntgibt, hat sich Kapitän Valentino Müller bei seinem Startelf-Comeback nach Verletzungspause im vergangenen Duell gegen Lustenau einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen und wird damit vorerst ausfallen.

Der gebürtige Vorarlberger verpasste aufgrund einer Achillessehnenreizung bereits beinahe die gesamte Herbstrunde und kam erst am letzten Spieltag vor der Winterpause zu einem achtminütigen Kurzeinsatz beim 2:1-Sieg über Aufsteiger Blau-Weiß Linz. Nachdem der 25-Jährige die anschließende Wintervorbereitung komplett mitmachen konnte, fand er sich beim Frühjahrsauftakt gegen Lustenau wieder in der Startelf wieder und spulte als Kapitän die gesamte Spielzeit ab.

Nun folgt für den defensiven Mittelfeldspieler aber die schnelle Ernüchterung, der sich nun bereits zum zweiten Mal in der aktuellen Saison mit einer Verletzung herumplagen muss. Vor mehr als einer Woche zeigte er sich noch im kicker-Gespräch euphorisch für das anstehende Frühjahr und hoffte, auf persönliche Besserung nach einem schwierigen Herbst. Dieser Wunsch ist leider nicht in Erfüllung gegangen, für Müller heißt es vorerst wieder Zusehen.

Die WSG muss daher beim kommenden Auswärtsspiel in Wolfsberg beim WAC (Samstag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) auf einen wertvollen Schlüsselspieler verzichten. Dort wollen die Tiroler den verpatzten Frühjahrsstart schnell vergessen machen und für einen Ausbau der positiven Bilanz in Kärnten sorgen. In 13 Auswärtsduellen gegen die Lavanttaler konnte man sechs Siege feiern und drei Remis holen. Mit Blick auf die Tabelle wäre ein weiteres Erfolgserlebnis viel wert.