WSG hofft gegen Blau-Weiß Linz auf Comeback von Kapitän Müller

Den Schwung aus dem 5:1-Kantersieg gegen Altach konnte die WSG Tirol nur bedingt mitnehmen und musste sich zuletzt sowohl dem LASK (0:1) als auch Rapid (1:2) geschlagen geben. Gegen die Topteams der Liga präsentierten sich die Tiroler allerdings über weite Strecken ebenbürtig und wollen sich im Duell gegen Blau-Weiß Linz wieder mit Punkten belohnen. Mithelfen könnte dabei auch Kapitän Valentino Müller, der vor seinem Comeback steht.

Zwar musste sich die WSG Tirol zuletzt in der Liga zweimal in Folge geschlagen geben, allerdings zeigten die Tiroler bei den Duellen gegen den LASK (0:1) und am vergangenen Spieltag gegen Rapid (1:2), dass sie durchaus die Qualität in ihrem Kader für die Bundesliga haben. Dennoch ist man im Westen Österreichs weiterhin auf der Suche nach Zählbarem, mit acht Punkten nach 16 Spieltagen findet sich die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Silberberger weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder. Der Abstand zu Schlusslicht Lustenau beträgt aktuell fünf Punkte, der SCR Altach ist als Tabellenzehnter mit 16 Zählern bereits etwas enteilt. Mit Aufsteiger Blau-Weiß Linz wartet zudem nun ein Gegner, an den man keine guten Erinnerungen hat, denn das Hinspiel ging mit 2:4 verloren.

Auch im Rückspiel erwartet Cheftrainer Silberberger eine schwierige Aufgabe für seine Truppe: "Es wartet eine große Herausforderung auf uns. Blau-Weiß Linz ist, so wie ich es erwartet habe, gut in der Liga angekommen und macht das sehr gut. Sie haben mittlerweile auch sportlich viele Ausrufezeichen gesetzt mit den Siegen gegen Salzburg und den LASK. Es wird eine sehr schwere Aufgabe für uns, wir müssen auch in die Spur kommen und deshalb wird es ein richtig spannendes Match." Die Linzer gewannen als erster Aufsteiger seit Hartberg 2018 und Klagenfurt 2021 wieder vier der ersten 16 Spiele und kassierten dabei 28 Gegentore. Von den Neulingen seit der Ligareform standen nur Wacker Innsbruck 2018 und Austria Klagenfurt 2021 mit jeweils 24 Gegentreffer defensiv noch besser da als die Stahlstädter zum jetzigen Zeitpunkt.

"Wir dürfen ihnen einfach nicht in die Karten spielen"

Zudem sind die Linzer in ihrem neuen Stadion zu einer Macht geworden und konnten in den vergangenen sechs Heimspielen nicht bezwungen werden. Dabei feierten die Blau-Weißen zwei Siege und holten vier Remis, eines davon zuletzt gegen Vizemeister Sturm Graz. Darüberhinaus kassierten sie in diesen sechs Spielen auch lediglich zwei Gegentreffer, weswegen die WSG einiges an Offensivarbeit an den Tag legen muss, um dieses Abwehrbollwerk des Aufsteigers durchbrechen zu können. "Wir dürfen auf keinen Fall verlieren", betont Coach Silberberger. "Wenn wir das nicht schaffen, müssen wir zumindest unentschieden spielen. Wir dürfen ihnen einfach nicht in die Karten spielen so wie im Hinspiel, wo wir nach neun Minuten 0:2 zurück waren." Mit Valentino Müller könnte dabei der etatmäßige Kapitän in die Mannschaft zurückkehren, der seit dem zweiten Spieltag wegen einer Achillessehnenreizung pausieren musste. Gegen die Linzer hofft nicht nur der 24-jährige Mittelfeldspieler selbst, wieder mit seinen Teamkollegen am Platz stehen zu können.

"Seit der letzten Woche bin ich wieder voll im Mannschaftstraining integriert. Ich fühle mich immer besser", so Müller, der auf konkrete Nachfrage zumindest einen Kurzeinsatz in Aussicht stellt: "Ich traue es mir zu, dass ich der Mannschaft zumindest für ein paar Minuten helfen kann." Zuletzt war mit Bror Blume bereits ein Schlüsselspieler in die Stammelf zurückgekehrt. Für Julius Erlthaler ist das Sportjahr 2023 hingegen schon beendet: Er wird aufgrund einer Gelbsperre nicht die Reise nach Linz antreten. Mut kann den Tirolern vor dem Jahresabschluss machen, dass man das vergangene Jahr mit einem Sieg (2:0 gegen Ried) beendet hat. Das will man auch heuer wieder schaffen.