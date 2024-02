WSG feiert Testspielsieg zum Abschluss des Trainingslagers

Die WSG Tirol hat ihr Trainingslager an der türkischen Riviera mit einem Testspielsieg erfolgreich abgeschlossen. Gegen den bosnischen Tabellenführer FK Borac Banja Luka setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Silberberger knapp mit 1:0 durch.

Das Trainingslager an der türkischen Riviera ist für die WSG Tirol mit einem Testspielsieg erfolgreich zu Ende gegangen. Beim Duell gegen den bosnischen Tabellenführer FK Borac Banja Luka - Gegner der Wiener Austria im vergangenen Sommer in der Conference-League-Qualifiktion - konnte sich die Mannschaft von Coach Thomas Silberberger mit einem 1:0-Erfolg knapp behaupten. Nik Prelec erzielte den Treffer für den Vorletzten der Bundesliga.

Der Cheftrainer der Tiroler zeigte sich dementsprechend zufrieden: "Ein hochverdienter Sieg zum Abschluss des Trainingslagers. Für uns ein extrem wichtiges Ergebnis, weil die Ergebnisse in den bisherigen Testspielen nicht zufriedenstellend waren. Heute hat sowohl das Ergebnis als auch die Leistung gepasst. Wir haben in 90 Minuten keine Torchance des Gegners zugelassen, haben selbst viel Gefahr durch Standards ausgestrahlt und ein wunderschönes Tor durch Nik Prelec erzielt. Alles in allem ein rundum erfolgreiches Testspiel und ein super Trainingslager-Abschluss."

Nach einer mäßigen Herbstrunde finden sich die Tiroler mit elf Punkten aktuell nur auf dem elften Tabellenplatz wieder, haben aber dennoch bereits acht Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Austria Lustenau. Zum Pflichtspielstart im Frühjahr kommt es direkt zum Duell (11. Februar, 14.30 Uhr, LIVE! auf kicker) der beiden Kontrahenten im Kampf gegen den Abstieg.