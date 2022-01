Wright hat den längeren Atem und ist zum zweiten Mal Weltmeister

Peter Wright hat sich zu zweiten Mal den WM-Titel im Darts geholt. In einer engen Partie hatte "Snakebite" am Ende den längeren Atem und hängte Michael Smith souverän ab.

Dass es natürlich kein normales Match in der Karriere beider Spieler war, sah man gleich zu Beginn, als sowohl Wright als auch Smith im zweiten Leg Nerven zeigten und reihenweise Pfeile am Doppel vorbeiwarfen. Zwar checkte der "Bully Boy" jenes Leg über das "Madhouse", die Doppel-1 - mit insgesamt gleich 28 Darts, ein schlechteres Leg gab es bei der WM nicht - , verlor jedoch den ersten Durchgang mit 1:3, weil er einfach der nervösere der beiden Akteure war.

Aber wie es von zwei so Topspielern erwartet werden durfte, bekamen sie ihre Nerven immer besser in den Griff - und das Niveau wurde erhöht. Ein Beispiel dafür? Wright checkte im zweiten Satz 148 zum 2:1 in den Legs. Noch ein Beispiel gefällig? "Snakebite" eliminierte 124 und stellte mit einem sicheren Wurf auf das Bullseye auf 2:0 in Sätzen. Für Smith war das früh im Match natürlich eine Drucksituation. Mit einer sehr schwachen Doppelquote von nur zehn Prozent zu diesem Zeitpunkt war klar, wo es für den Engländer anzusetzen galt.

Smith kommt zurück und stellt auf 2:2

Und genau das tat der 31-Jährige auch. Smith wurde sicherer - und setzte mit einem beeindruckenden 167er-Checkout zum 2:1 in den Sätzen ein echtes Highlight. Nach diesem großen Finish kochte natürlich auch der Ally Pally, der prompt "Michael-Smith-Sprechchöre" anstimmte und wenig später den ersten Satzgewinn des Engländers bejubeln durfte. Ohne Pause ging es sofort weiter mit dem vierten Durchgang, in dem der "Bully Boy" weiter das Triple-20-Segment malträtierte und auf den 180er-Rekord bei einer WM zusteuerte. Smith legte ein unglaubliches Scoring an den Tag, doch Wright blieb dran und hatte im Entscheidungsleg sogar zwei Chancen auf Doppel. Doch er ließ beide liegen, Smith checkte die Doppel-10 und stellte auf 2:2. Mittlerweile war es ein tolles Match auf erstklassigem Niveau.

"Bully Boy" knackt Rekord an 180ern - und führt erstmals in Sets

Im fünften Satz war es dann soweit: Smith stellte einen neuen 180er-Rekord bei einer Weltmeisterschaft auf. Er warf das 72. Maximum und schob sich dadurch an Gary Anderson vorbei, der 2017 ganze 71-mal die 180 geworfen hatte.

Schrammte zum zweiten Mal in einem Finale einer Darts-WM an der Trophäe vorbei: Michael Smith. imago images/Action Plus

Entschieden wurde der Durchgang erneut im Entscheidungsleg - mit dem besseren Ende für Wright, der wieder in Führung ging, zufrieden sah er trotzdem nicht aus. Und er hatte wohl eine Vorahnung, denn der immer mal wieder auch typischerweise seine Pfeile wechselnde Schotte verlor anschließend den sechsten Satz - 3:3.

Unter großem Jubel der Fans, die mehrheitlich für Smith waren, traf der Engländer die Doppel-8. Und der Jubel wurde noch größer, als sich die Nummer neun der Welt auch den siebten Durchgang holte und erstmals an diesem Abend in Sets in Führung ging.

Es bleibt eng - Wright zum 5:5

Aber, wie sollte es in so einem engen Finale zwischen zwei Topspielern auch anders sein, schlug Wright plötzlich wieder zurück. Der Weltmeister von 2020 holte sich Satz acht mit 3:1 - Ausgleich. In welche Richtung würde dieses Match kippen? Eine Prognose war zu diesem Zeitpunkt unmöglich. Es war nun wieder Smith, der sich einen Vorsprung ergattern konnte, da Wright sich überwarf und Smith wenig später die Doppel-13 checkte. Ohne Pause ging es weiter - und die direkte Antwort folgte auf dem Fuß: Zwar führte der Engländer mit 2:0 nach Legs, aber dann zündete der Schotte den finalen Turbo, gewann drei Legs in Folge und stellte mit einem Checkout von 84 auf 5:5. Smith stellte mit zu diesem Zeitpunkt 24 180ern einen neuen Rekord für ein Finale auf, aber klar hätte er natürlich lieber den Durchgang gewonnen.

Zweiter WM-Titel! Wright nicht mehr zu stoppen

Diesen Schwung nahm die Nummer zwei der Welt nun mit. Wright spielte im elften Durchgang sehr stark durch, holte sich alle drei Legs in Folge und ging wieder mit 6:5 in Führung. Dem Schotten fehlte also nur noch ein Satz zum zweiten WM-Titel seiner Karriere - und mit all seiner Erfahrung ließ sich der 51-Jährige nun nicht mehr aufhalten, Smith hatte nichts entgegenzusetzen. Somit ging auch der zwölfte Durchgang an Wright, der sich mit 7:5 seinen zweiten WM-Titel holte, das Preisgeld von 500.000 englischen Pfund (rund 595.000 Euro) einsackte, die etwa 25 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophy bekam - und sich direkt nach dem Triumph emotional und in Tränen zeigte.

Smith verlor derweil sein zweites WM-Finale nach 2019 (3:7 gegen Michael van Gerwen) - und auch bei ihm flossen die Tränen.