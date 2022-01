Wriedt knipst ab sofort für Kiel

Holstein Kiel hat Kwasi Okyere Wriedt vom niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg losgeeist. Der 27-jährige Angreifer erhält ein bis Sommer 2025 gültiges Arbeitspapier.

Wriedt, der aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli hervorging, machte vor seinem Wechsel in die Eredivisie in der Saison 2019/20 beim FC Bayern II als Torschützenkönig der 3. Liga auf sich aufmerksam, als er 24 Tore in 33 Partien erzielte und so den Bayern-Nachwuchs zur Drittliga-Meisterschaft schoss. Für Willem II, wohin er im Sommer 2020 wechselte, kam der gebürtige Hamburger auf zwölf Treffer in 44 Partien.

Uwe Stöver zeigt sich ob der ersten Winter-Neuverpflichtung zufrieden, "dass wir mit Kwasi Wriedt einen technisch starken und sehr variablen Stürmer für uns gewinnen konnten. Daher sind wir sicher, dass Kwasi uns in den nächsten Jahren mit seiner Mentalität und seiner fußballerischen Qualität bereichern wird", wird Kiels Geschäftsführer Sport auf der vereinseigenen Website zitiert.

Wriedt freut sich über seine Rückkehr nach und ist "sehr glücklich, nun Teil dieses Teams zu sein und die Möglichkeit zu haben, meine Qualitäten mit einzubringen“.

Der Stürmer erhält bei den Störchen die Trikotnummer 18.