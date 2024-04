Nächster Aufstieg: AFC Wrexham kommende Saison schon drittklassig

Der AFC Wrexham hat den nächsten Aufstieg realisiert. Ein Kantersieg öffnet die Tür in Richtung League One.

Wrexham gewann am Samstag klar mit 6:0 gegen Forest Green und machte den Aufstieg in die League One perfekt. Der Verein aus Nordwales, der den Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney gehört, war im Vorjahr erst aus der National League aufgestiegen und schloss die League Two nun als Durchgangsstation ab. Fans stürmten nach Spielende den Platz im "Stok Racecourse", in dem über 11.000 Zuschauer zugegen waren.

zum Thema Hollywood in Wales: Fast alles nach Drehbuch

Reynolds und McElhenney hatten den Klub im November 2020 übernommen. Mit neun Siegen in den letzten 15 Ligaspielen und insgesamt nur drei Niederlagen ist der AFC nicht mehr aus den Top 3 der Liga zu verdrängen und kehrt nach 2005 wieder in die League One zurück.

Tabellenführer Stockport County sicherte sich am Samstag mit vier Punkten Vorsprung auf Wrexham ebenfalls den Aufstieg.