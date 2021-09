Die einstige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki bekommt es bei ihrem Abschiedsspiel mit Angelique Kerber zu tun - und doch nicht mit Serena Williams.

Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Die Begegnung in der Royal Arena in Kopenhagen ist demnach nun für den 9. Februar 2022 geplant. Das Match der 31-jährigen Dänin gegen Williams war wegen der Corona-Krise zunächst verschoben worden.

Wozniacki ist im Juni erstmals Mutter geworden. Ihr letztes offizielles Match vor dem Karriereende hatte sie bei den Australien Open Anfang 2020 bestritten.