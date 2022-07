"Wow, das ist aller Ehren wert": Voss-Tecklenburg begeistert von Oberdorf

Deutschland war im Viertelfinale gegen Österreich defensiv mitunter stark gefordert. Wie gut, dass sich das DFB-Team auf eine glänzend aufgelegte Lena Oberdorf verlassen konnte.

Lina Magull sorgte mit ihrem Tor zum 1:0 für den wichtigen Führungstreffer im Viertelfinale gegen Österreich, Alexandra Popp mit ihrem vierten Turniertreffer für die Entscheidung - und doch stand eine andere Spielerin stellvertretend für den Viertelfinal-Erfolg des deutschen Teams: Lena Oberdorf.

Die 20-Jährige, gegen Finnland noch gesperrt gewesen, agierte routiniert auf der alleinigen Sechs, stellte sich körperlich robust den bissigen Österreicherinnen entgegen und funkte in den entscheidenden Momenten immer wieder dazwischen. Neben dem Torgestänge - Österreich traf dreimal Aluminium - stand immer wieder eine energisch verteidigende Oberdorf den Offensivbemühungen im Weg.

Faktor Oberdorf

Dass Deutschland weiterhin, als mittlerweile einzige Mannschaft, ohne Gegentor im Turnier ist, ist also auch ein Verdienst der Abräumerin vor der diesmal nicht immer stattelfesten Viererkette. Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war die Leistung der Mittelfeldspielerin vom VfL Wolfsburg Grund genug, etwas zu tun, was sie sonst nie mache: Es gab ein öffentliches Lob.

"Was sie heute gespielt hat, auf dieser Position, in diesen jungen Jahren... Wow, das ist aller Ehren wert - also Kompliment", kam die Bundestrainerin in der ARD regelrecht ins Schwärmen.

Ramos-Grätschen beeinflussen Oberdorf

Und Oberdorf selbst? Die erklärte, woher ihre Leidenschaft fürs Verteidigen kommt: "Mit meinem Bruder habe ich früher auf Youtube die Grätschen von Sergio Ramos angeschaut - und wie er sich dafür gefeiert hat."

Im Halbfinale wird Oberdorfs Qualität wieder gefragt sein, wenn es entweder gegen Frankreich oder die Niederlande geht (Mittwoch, 21 Uhr, LIVE! bei kicker).