Wortführer Oltrogge verlängert in Havelse

Auch Jannik Oltrogge gehört zu der Gruppe von Spielern, die beim TSV Havelse ihren Vertrag bis 2026 verlängert haben. Der 29-jährige Mittelfeldmann ist seit 2022 an Bord. Seine Rolle beschreibt Sportdirektor Florian Riedel in einer Meldung: "Jannik ist unser 'Aggressive Leader'. Als klarer Sechser vor der Kette ist er unheimlich wichtig für die Balance in unserem Spiel und steht wie kein Zweiter für Einsatz und unbedingten Siegeswillen." Zudem habe sich Oltrogge auf und neben dem Platz als Wortführer positioniert.