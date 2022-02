Wormuth: "Burgzorg ist bei mir ein bisschen durch die Hölle gegangen"

In der Bundesliga ist Delano Burgzorg, der nun beim 1. FSV Mainz 05 die Nummer 37 trägt, ein unbeschriebenes Blatt. Frank Wormuth hat den Offensivspieler die vergangenen zwei Jahre bei Heracles Almelo betreut. Im kicker-Interview erklärt der deutsche Trainer, warum Burgzorg bereit ist für den nächsten Schritt.

Bevor es Wormuth 2018 nach Almelo zog, leitete er beim DFB die Fußballlehrer-Ausbildung. In der niederländischen Eredivisie kümmert sich der 61-Jährige seitdem um die Entwicklung von Spielern und den sportlichen Erfolg des aktuellen Tabellen-14. In den vergangenen zwei Jahren prägte Wormuth so auch die Karriere von Delano Burgzorg. Der 23-Jährige wechselte auf Leihbasis zu Mainz 05.

Wormuths Mission in Almelo ist im Sommer beendet. Kürzlich unterschrieb er einen Dreijahresvertrag beim FC Groningen, wo es ein Wiedersehen mit Mark-Jan Fledderus gibt. Mit dem Sportdirektor hatte Wormuth in seiner ersten Saison in Almelo zusammengearbeitet.

Herr Wormuth, Sie haben Burgzorg bei Heracles Almelo zwei Jahre trainiert, wie charakterisieren Sie seine Spielweise?

Delano ist in Amsterdam geboren, hat seine Wurzeln in Surinam. Typisch für ihn ist seine Schnelligkeit. Burgzorg kommt auf ein Topspeed von etwa 36 Stundenkilometer, er ist durch seine Größe von 1,86 Meter sehr athletisch und sehr beweglich, was seine Spielweise definiert. Mainz hat gut gescoutet.

Wie lange war der FSV schon dran?

Das weiß ich nicht, wir hatten keinen Kontakt. Man ruft aber auch selten den Trainer an und fragt nach einem seiner Spieler. Obwohl ich damit überhaupt kein Problem gehabt hätte. Zumal ich der Ausbilder von Präsident Stefan Hofmann war, als er den Fußballlehrer machte (lacht) und so ganz unbekannt bin ich in Mainz auch nicht. Hinzu kommt, dass bei Heracles Almelo Verkäufe normal sind, ich bin immer zufrieden, wenn ein großer Verein sich für einen unserer Spieler interessiert. Wir decken unseren Etat auch durch solche Verkäufe. Deshalb geben wir Burgzorg auch jetzt ab, obwohl wir um den Klassenerhalt spielen. Der Verein meint immer: "Du machst das schon Frank, aber wir brauchen auch Geld".

Welches Spielsystem bevorzugen Sie in Almelo?

Meist spielen wir ein 4-2-3-1, dabei spielte Delano meist Linksaußen auf der sogenannten 11. Während des Spiels geht er gerne auf die 9. Ich habe ihn einmal mehrere Wochen lang in der Vorbereitung nur auf der 9 spielen lassen, um ihm zu zeigen, dass er eigentlich keine klassische 9 ist. Das hat ihn überzeugt (lacht). Burgzorg kommt gerne von außen und geht dann in den Halbraum. Mit dem Rücken zum Gegner kommen seine Qualitäten nicht so zum Tragen.

Beim FSV wird er in einer 3-5-2-Grundordnung eher als Stürmer gesehen …

… wenn Mainz auf Konter spielt und auf schnelles Umschaltspiel setzt, dann ist das auch sein Spiel. Und der FSV hat den Vorteil, dass er einen von einem deutschen Trainer ausgebildeten Spieler bekommt. Als wir ihn vor zwei Jahren aus der niederländischen 2. Liga holen wollten, hat er sich kurzfristig für Spezia Calcio in der Serie B entschieden. Nach ein paar Monaten in Italien rief er an und sagte: "Ich komme hier nicht klar." Verständlich, denn er war noch kein ausgebildeter Profi. Er war damals noch ein typischer Straßenfußballer, der wenig Wert auf Disziplin auf dem Platz legte, die hat er in den vergangenen anderthalb Jahren gelernt, da muss ich ihm ein Kompliment machen. Er ist wirklich bei mir ein bisschen durch die Hölle gegangen, dadurch ist aus dem Straßenfußballer ein totaler Profi geworden. Jetzt rennt er auch mit Topspeed zurück, schließt seinen Raum und geht in die Zweikämpfe.

Gleichzeitig ist er ein lebenslustiger Mensch geblieben, der im Training viel lacht, aber diszipliniert bleibt, wenn man ihn entsprechend führt. Er weiß, wie er sich als Profi zu verhalten hat, gibt im Spiel alles und geht immer an seine Grenzen. Er ist jetzt bereit für den nächsten Schritt. Deswegen geben wir ihn sehr gern ab. Es ist für Heracles typisch, dass manche Spieler nach ihrer Ausbildung auf höchstem Niveau zu einem größeren Verein gehen. Ich hoffe, dass er auch in Mainz einschlägt.

Welche anderen Beispiele gibt es?

In meiner Ära war Lennart Czyborra, der bei Arminia Bielefeld spielte und gerade wieder zu Genua CFC zurückkehrte, der erste. Ihn hatten wir 2018 aus der U 19 von Schalke 04 nach Almelo geholt. Auch Kristoffer Peterson, der jetzt für Fortuna Düsseldorf spielt, war bei uns. Sowie Cyriel Dessers, der jetzt für Feyenoord Rotterdam Tore schießt. Wir haben auch ein Jahr lang Mauro Junior vom PSV Einhoven hier ausgebildet und nun spielt er bei Roger Schmidt verschiedene Rollen erfolgreich. Wir sind eben der typische Ausbildungsverein und mein Name steht für Ausbildung. Und Ausbildung bedeutet auch die geistige - aber auch wir bekommen nicht jeden Spieler ganz nach oben.

Was steht bei der Arbeit mit Angreifern im Vordergrund?

Die Stürmer denken auch in den Niederlanden gerne, die Defensive sei nicht so wichtig. Bei Heracles gehört das Verteidigen dazu. Wir weisen nicht umsonst die besten Fitnesswerte in der Eredivisie auf. Das garantiert natürlich keine Siege, aber wir müssen es tun, sonst haben wir gar keine Chance. Auch Delano hat gelernt, nach hinten zu arbeiten und macht das gut, auch wenn man ihn manchmal aufwecken muss (lacht).

Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Umstellung von der niederländischen auf die deutsche erste Liga?

Überhaupt nicht groß. Natürlich können sich nur die ersten vier, fünf Mannschaften mit der Bundesliga vergleichen, der Rest liegt auf Zweitliganiveau. Der Unterschied ist im Zweikampfverhalten, da tendiert man in den Niederlanden dazu, alles fußballerisch zu lösen. Aber auch hier nimmt die Zweikampfhärte zu. Vom Tempo her sehr ich keine Probleme. Wir laufen bei Heracles rund 125 bis 130 Kilometer pro Spiel, Burgzorg gehörte immer zu den besten. Mit den Fitnessanforderungen in Mainz dürfte er kein Problem haben. Wenn, dann vielleicht mit der Trainingsmethode. Wir machen hier alles mit Ball. Wie in Mainz gearbeitet wird, weiß ich nicht.

Wo sehen Sie das meiste Verbesserungspotenzial? Im Kopfballspiel?

Ich kenne so viele Stürmer, die nicht gut köpfen können, da sehe ich bei ihm kein Problem. Luft nach oben hat Delano, was das Dranbleiben auf einer Erfolgswelle betrifft. Wenn er gut spielt und gut drauf ist, dann neigt er wie viele andere dazu, sich ein bisschen zurückzunehmen. Deshalb sage ich, er muss auch geführt werden. Wir haben sehr viel miteinander gesprochen, er weiß, was wichtig ist. Nachdem der Wechsel perfekt war, hat er mir noch einmal geschrieben und sich bedankt. Feine Geste. Vom Potenzial her ist Burgzorg bundesligareif. Aber wie so oft müssen viele Dinge gut zusammenpassen damit auch er eine neue Geschichte erfolgreich schreiben kann.