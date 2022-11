Wormser Personalprobleme halten an

Herber Rückschlag für Wormatia Worms: Null Punkte, fünf Gegentreffer und vor allem zwei fehlende Spieler sind die bittere Bilanz der 2:5-Niederlage gegen den sehr engagierten FC Homburg.

Mehr zur Regionalliga Südwest Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Dabei sah es zwischendurch sehr gut aus für den schon vor der Partie dezimierten Aufsteiger, der letztlich aber gleich vier Standardsituationen nicht erfolgreich verteidigen konnte.

Neben dem verletzten Innenverteidiger Tevin Ihrig (Knieprobleme) fehlten den Wormsern mit den gesperrten Sandro Loechelt und Jannik Marx ihre beiden taktischen Überbrückungskabel auf der Sechs. Fatih Köksal, nach hartnäckiger Muskelverletzung mit überschaubarer Spielpraxis im bisherigen Saisonverlauf, machte seine Sache als Ersatz vor allem anfangs sehr gut, wurde gelb-rot-gefährdet aber später ausgewechselt.

Nach sechs ungeschlagenen Spielen mit vier Siegen (davon zwei im Verbandspokal) hatten die Wormser gehofft, dass das auch vom Spielgeschehen her enge 0:1 bei der TSG Balingen ein einmaliger Ausrutscher war. Nach ordentlichem Beginn ließ sich die Wormatia aber von dem stark handspielverdächtigen Homburger 0:1 sehr aus dem Konzept bringen. Wenig ging zusammen, mit dem einen Gegentreffer waren die Wormaten zur Pause noch gut bedient. "Die Standardsituation bricht uns psychologisch", wusste Coach Max Mehring.

Nach dem Wechsel zog der Aufsteiger dann plötzlich ein echtes Powerplay auf. Nach gleich mehreren dicken Chancen folgte der Ausgleich - und im Gegenzug nach einem Abwehrpatzer auch der nächste krasse Rückschlag: Innenverteidiger Jean-Yves Mvoto sah für eine Notbremse die Rote Karte, Fabian Eisele traf per Elfmeter-Nachschuss. "Stark, wie wir dann in Unterzahl zurückgekommen sind", lobte Mehring den erneuten Ausgleich zum 2:2 - der aber wieder nicht anhielt. Zu allem Überdruss gab es auch noch ein zweites Rot gegen Nils Fischer für ein überlautes "Du bist so schlecht" gegen den Referee. "Das darf auf keinen Fall passieren", ärgerte sich Mehring, dessen Team in der Tabelle somit auf Rang 13 stagniert.