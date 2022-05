Worms zurück an der Spitze - TuS Koblenz beendet Durststrecke

Das Titelrennen biegt auf die Schlussgerade ein. Ein Gewinner ist jedoch immer noch nicht in Sicht. Trier und Worms liefern sich spektakuläres Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem sich die Wormatia zuletzt wieder an seinem Kontrahenten vorbeischieben konnten.

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Meisterrunde Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Trier oder Worms? Diese Frage bleibt bis auf Weiteres unbeantwortet. Den Grundstein für ein hochspannendes Saisonfinale hat am vergangenen Samstag nämlich die Wormatia Worms gelegt. Nachdem sich dessen Titelkonkurrent Eintracht Trier bereits unter der Woche mit 3:0 beim TuS Mechtersheim durchgesetzt hatte, zog nun auch die Glibo-Elf nach und schnappt sich damit wieder den Platz an der Sonne.

4:0 hieß es am Ende für die Wormatia, die einen hochkonzentrierten Auftritt hinlegte und Karbach früh zu verstehen gab, dass für sie an diesem Tag nichts zu holen sein würde.

Zwar tat sich der Favorit in den Anfangsminuten noch etwas schwer, es dauerte aber nicht lange, bis diese Unsicherheit abgeschüttelt und die Kontrolle übernommen wurde. Die erste hochkarätige Chance ließ folgerichtig nicht lange auf sich warten. In der 15. Minute kombinierte sich Worms erstmals blitzschnell durch die gegnerischen Abwehrreihen, Grimmer setzte Kasper in Szene, der das Leder aber selbst im Nachschuss nicht im Tor unterbringen konnte.

In der Folge erhöhte Worms von Minute zu Minute die Schlagzahl und drückte auf den Führungstreffer. Immer wieder schlichen sich jedoch Unsauberkeiten in die finalen Zuspiele der Wormser Offensive ein und so stand weiterhin die Null auf beiden Seiten. Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte war es dann aber doch so weit. In der achten Minute der Nachspielzeit - es hatte zwischendurch eine längere Behandlungspause gegeben - setzten Kasper und Henrique stark nach, schlussendlich landete der Ball bei Eichinger, der ohne Mühe einnetzte.

Nach der Pause herrschte weiterhin dasselbe Bild. Wormatia mit viel Ballbesitz und Spielkontrolle. Das deutliche optische Übergewicht mündete folgerichtig im nächsten Wormser Treffer nach gut einer Stunde. Eine mustergültige Ecke landete bei Mvotos, der Bauer im Tor keine Abwehrchance ließ (58.). Mit fortschreitender Spieldauer machte sich dann auch die Müdigkeit in den Beinen der Hausherren bemerkbar.

In Minute 85 wurde der frisch eingewechselte Garciotti von den Beinen geholt, den folgenden Strafstoß zimmerte der Gefoulte selbst in die Maschen. Den Schlusspunkt der Partie markierte ein an den zweiten Pfosten verlängerter Eckball, wo Biedermann nur noch den Fuß hinhalten und zum 4:0-Endstand einnetzen musste. Somit ziehen Worms und Trier punktgleich in das Saisonfinale am kommenden Samstag ein, Spannung ist hier vorprogrammiert.

Koblenz beendet Niederlagen-Serie

Ebenfalls einen deutlichen Sieg fuhr Schlusslicht TuS Koblenz am Samstagnachmittag gegen den FV 07 Diefflen ein. Mit 3:0 setzte sich die Mannschaft von Michael Stahl schlussendlich durch und beendete sogleich ihre Durststrecke von fünf Pleiten in Folge. Eine starke Anfangsphase der Hausherren ließ das Lot früh zu Ihren Gunsten ausschlagen. Erst netzte Mandt ein (17.), kurz darauf durfte auch Qenaj jubeln. Mit einer 2:0-Führung im Gepäck ließ es Koblenz etwas ruhiger angehen. Diefflen, für die es in dieser Saison um nichts mehr gehen wird, warf aber auch nicht alles nach vorne, um eventuell doch noch einen Punkt aus Koblenz mitzunehmen.

In den weiteren Partien des 8. Spieltages, die aber allesamt in der Gesamtabrechnung wohl nicht mehr von Bedeutung sein werden, zog Hertha Wiesbach mit einem 2:0-Sieg gegen den SV Gonsenheim an der Arminia Ludwigshafen, die selbst wiederum nicht über ein 3:3 beim FV Engers hinauskam, vorbei auf Rang drei.